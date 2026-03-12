서울시, '반려동물 시민학교' 봄·여름 학기 모집

총 2000명 대상 7월까지 상시 모집

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 '반려동물 시민학교' 봄·여름 학기를 운영하고 7월까지 상시 모집한다고 12일 밝혔다. 총 2000여 명의 시민을 대상으로 무료로 진행된다.

반려동물 시민학교는 반려견의 사회화와 문제행동 교정을 통해 돌발 행동을 예방하고, 공동 주거 환경에서 발생할 수 있는 불편을 줄이기 위한 서울시 대표 반려문화 교육사업이다. ▲강아지 사회화 및 예절교육 ▲반려견 산책교육 ▲반려동물 행동교정 교육 ▲반려동물 체험교육으로 각각 참여할 수 있다.

서울시가 '반려동물 시민학교' 봄·여름 학기를 운영하고 7월까지 상시 모집한다. [사진=서울시]

반려동물 시민학교는 서울시립동물복지지원센터 마포 및 동대문에서 운영되며 전 교육과정은 무료로 진행된다. 신청은 서울시공공예약서비스 시스템을 통해 신청할 수 있으며, 자세한 문의사항은 마포센터, 동대문센터로 연락하면 된다.

7월은 기초과정 이수자를 대상으로 한 달간 '문제행동 교정 심화 과정'이 신설됐다. 또 반려동물과 교감 및 소통 강화를 원하는 반려인을 위해 독 피트니스, 셀프 미용, 양모펠트 및 흔적 반지 만들기 등의 반려동물 체험교육도 함께 진행한다.

서울시는 서울시립동물복지지원센터에서 반려동물을 가족으로 맞는 입양자와 임시보호자의 초기 양육 부담 완화와 반려동물의 안전적 적응을 돕기위해 입양가정을 직접 방문해 생활환경을 진단하고 가족 구성원과 반려 동물의 특성을 고려한 1대1 맞춤 지도를 제공한다.

김영환 서울시 정원도시국장은 "서울시립동물복지지원센터의 다양한 맞춤 교육을 통해 행동 문제나 입양 전 이해 부족으로 생길 수 있는 반려동물 유기를 예방하고, 보다 더 올바르고 행복한 반려생활을 할 수 있도록 돕겠다"며 서울시의 다양한 반려동물 정책을 확대해 모두가 안전하고 존중받는 반려동물 친화도시로 만들어 나가겠다"고 말했다.

