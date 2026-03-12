부영그룹, 8년 거주 보장 민간임대 광양목성 파크뷰 부영 공급

2개 단지 총 1490가구 규모…취득세 등 세금 부담 없어

LF스퀘어 등 풍부한 생활 인프라 및 우수한 교육 환경 갖춰

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 부영그룹(시공 부영주택)이 전남 광양 목성지구 A1·A2블록에 광양목성 '파크뷰 부영'을 공급 중이라고 12일 밝혔다. 입주 시 8년 동안 장기 거주가 보장된다. 임대보증금은 민간임대주택법에 따라 인상 폭이 제한돼 있어 입주민들의 주거 부담도 덜 수 있다. 보증보험 가입으로 임대보증금이 보장된다.

광양목성 파크뷰 부영 투시도 [사진=부영그룹]

광양목성 파크뷰 부영은 2개 단지, 총 1490가구로 구성돼 있다. 1단지는 지하 1층~지상 28층 9개 동, 전용면적 84㎡ 724가구로 구성돼 있다. 2단지는 지하 1층~지상 28층 9개 동, 전용면적 59㎡ 766가구 규모다. 이 중 1064가구(1단지 570가구, 2단지 494가구)가 우선 공급 중이다.

대형 쇼핑몰인 LF스퀘어 광양점, NC백화점과 광양농협로컬푸드직매장, 광양5일시장 등 풍부한 생활 인프라를 갖추고 있다. 광양북초등학교, 광양중학교, 광양하이텍고등학교가 도보 통학 가능하며 단지 내에 지상 물놀이터, 산책로, 어린이집, 주민운동시설 등 자녀를 키우기 우수한 시설과 환경을 갖추고 있다.

또한 광양제철소, 광양항, 여수국가산업단지 등이 인근에 위치하고 있으며 광양IC를 통한 남해고속도로 진입이 수월하다.

부영그룹 관계자는 "광양목성 파크뷰 부영은 합리적인 가격으로 장기간 거주할 수 있어 복잡한 시장 상황 속 대안으로 찾는 고객들이 많아지고 있다"며 "선착순으로 공급되기 때문에 동·호수 지정이 가능하며 계약 절차가 끝나면 즉시 입주가 가능한 것도 장점"이라고 말했다.

