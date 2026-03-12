중동발 악재에도 李대통령 지지율 견고…긍정평가 67% [NBS]

전주 취임 최고치 찍은 후 유지

정당 지지도 민주당 43%, 국민의힘 17%

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 중동발 악재에도 불구하고 이재명 대통령의 지지율이 최고 수준인 67%를 유지하고 있다는 여론조사 결과가 12일 나왔다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 '상생을 실천하는 기업인과의 대화' 간담회를 주재하며 발언하고 있다. [사진=청와대]

여론조사 전문기관인 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS) 3월 2주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 67%로 전주와 같았다. 지난주 취임 이후 최고치를 기록한 뒤 중동 상황 여파로 코스피 지수 하락과 유가 폭등 등의 경제적 위기가 있었으나 지지율을 지킨 것이다.

부정 평가는 24%로 1%포인트(p) 줄었다. 모름·무응답은 9%다.

주요 정책과제 평가에서는 복지 정책(66%), 외교 정책(62%), 경제 정책(60%), 부동산 정책(57%), 대북 정책(54%) 순으로 긍정적인 평가를 받았다.

NBS 3월 2주차 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=NBS]

정당지지도 조사에서는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 17%, 조국혁신당이 3%, 개혁신당이 2%, 진보당이 1%였고, 태도유보 응답이 33%였다.

6·3 지방선거의 성격을 묻는 질문에는 국정 안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 50%, 정부를 견제할 수 있게 야당에 힘을 실어줘야 한다는 의견이 35%였다.

대전·충남, 대구·경북 행정 통합 추진 시점은 지방선거 이후 추진해야 한다는 의견이 55%, 신속히 처리해야 한다는 의견이 27%로 집계됐다.

NBS 3월 2주차 정당 지지도 [그래프=NBS]

사법개혁 3법(법왜곡죄 신설·재판소원 도입·대법관 증원) 시행을 놓고는 의견이 분분했다. 조사 결과 '사법부의 책임성을 높이고, 국민의 권리 구제를 위해 필요한 조치'라는 의견이 42%, '사법부의 독립성이 약화되고, 정치권의 사법 개입이 늘어날 수 있어 우려'라는 의견이 41%로 팽팽했다.

이번 조사는 9~11일 동안 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 휴대전화 가상번호 전화면접조사 방식으로 진행됐다. 응답률은 17.3%이며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ± 3.1%p다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

the13ook@newspim.com