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"전세는 서민 주거사다리"…전세시장 구조전환 해법 모색

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  • 한국주거복지포럼 등은 5일 전세시장 구조변화에 따른 주거비 지원정책 방향을 논의하는 대토론회를 열었다
  • 참석자들은 전세가격 상승과 임대차시장 변화 속에 주거복지 대상을 서민 전반으로 넓히고 다양한 기관·단체 참여가 필요하다고 밝혔다
  • 전세 매물 감소와 시장 불안이 서민 주거 사다리를 위협할 수 있다며 매매·전월세 규제, 주거급여 등 정책적 해법을 모색해야 한다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주거복지포럼, 5일 대토론회 개최
전월세시장 변화·주거비 확대 속
정책 대응 과제 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전세가격 상승과 임대차시장 구조 변화가 서민 주거 안정의 핵심 변수로 떠오르면서 주거비 지원정책의 방향을 점검하는 자리가 마련됐다. 주거복지 영역을 넓히고 공공·민간·금융의 역할을 함께 논의해야 한다는 목소리가 높다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 박상우 한국주거복지포럼 이사장이 5일 열린 '전세시장 구조전환에 따른 주거비 지원정책의 방향과 과제' 대토론회에서 개회사를 하고 있다. 2026.06.05 chulsoofriend@newspim.com

한국주거복지포럼은 5일 LH경기남부지역본부에서 '전세시장 구조전환에 따른 주거비 지원정책의 방향과 과제'를 주제로 대토론회를 개최했다고 밝혔다. 

전세시장 변화와 최근 주택임대차시장 구조 변화, 주거급여를 중심으로 한 주거비 지원정책 현황을 함께 점검하기 위한 자리다. 국토교통부, LH토지주택연구원이 공동 주최·주관했다. 

이날 행사에서는 박상우 한국주거복지포럼 이사장이 개회사를, 정창무 LH토지주택연구원장이 환영사를 맡았다. 

박 이사장은 주거복지의 범위를 기존보다 넓게 봐야 한다고 강조했다. 그는 "그동안 주거복지는 최저소득층의 주거 문제를 중심으로 좁게 이해돼 온 측면이 있지만, 더 많은 국민들이 주거비 문제로 고통을 겪고 있다"며 "일반 서민 대중의 주거비 문제와 공간 문제까지 주거복지의 시각으로 바라볼 필요가 있다"고 말했다.

주거복지 정책의 대상뿐 아니라 이를 다루는 주체도 확대돼야 한다고 덧붙였다. 박 이사장은 "전통적으로 학계와 일부 시민단체, 지자체 중심으로 논의돼 온 주거복지 분야에 더 많은 기관과 단체가 참여해야 한다"며 "주거복지를 소수에게만 해당하는 문제가 아니라 많은 국민이 공감할 수 있는 의제로 만들어가야 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정창무 LH토지주택연구원장이 5일 열린 '전세시장 구조전환에 따른 주거비 지원정책의 방향과 과제' 대토론회에서 환영사를 하고 있다. 2026.06.05 chulsoofriend@newspim.com

정 원장은 전세제도가 한국 주거시장 안에서 갖는 의미를 짚었다. 그는 "한국 사람에게 전세는 서민의 주거 사다리에서 가장 중요한 부분"이라며 "최근 전세가격 흐름과 임대차시장 변화가 이 주거 사다리를 현대화하는 과정인지, 아니면 무너뜨리는 과정인지 깊이 고민해야 한다"고 말했다.

최근 전세시장에 불안정한 신호가 나타나고 있다는 평가도 이어졌다. 정 원장은 "과거 전세가격이 매매가격에 근접하거나 이를 웃돌았던 사례가 있는데 현재의 시장 변화 역시 서민 주거 불안으로 이어질 수 있는 모습"이라며 "전세 매물 감소와 임대차시장 구조 변화가 맞물리는 상황에서 정책적 해법을 찾는 것이 중요하다"고 설명했다.

이어 ▲매매시장 규제 강화와 전월세시장의 반응(이창무 한양대 교수) ▲최근 주택임대차시장 구조변화 분석과 정책적 시사점(박진백 국토연구원 부연구위원) ▲주거비지원정책 현황과 과제 : 주거급여를 중심으로(임덕영 한국보건사회연구원 연구위원)의 주제발표가 이어졌다.

이날 종합토론은 장용동 한국주거복지포럼 상임대표가 좌장을 맡았다. 토론에는 ▲권혁신 주택도시보증공사 팀장 ▲김동현 국토부 청년주거정책과장 ▲김진유 경기대 교수 ▲방송희 한국주택금융공사(HF) 수석연구위원 ▲조승연 LH토지주택연구원 수석연구원 등이 참여했다.

chulsoofriend@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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