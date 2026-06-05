KT&G 상상마당, 대학생 뮤지션 지원 '청춘비상' 본선 진출팀 선정

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오는 8월 최종 무대서 우승 2팀 선정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = KT&G 상상마당이 대학생 뮤지션 지원 프로그램 '2026 청춘비상'의 본선 진출팀을 확정했다.

KT&G는 상상마당 홍대가 운영하는 음악 지원 프로그램 '2026 청춘비상'의 최종 경연 진출팀 5개 팀을 선정했다고 5일 밝혔다.

상상마당 홍대 전경 [사진=KT&G]

청춘비상은 올해 처음 선보이는 상상마당 홍대의 음악 지원 사업이다. 대학생 뮤지션들에게 실제 공연 무대와 아티스트 협업 기회를 제공해 창작 활동을 지원하기 위해 기획됐다.

이번 공모는 지난 3월 23일부터 4월 24일까지 진행됐으며 약 50개 팀이 지원했다. 이후 대중성과 전문성을 갖춘 심사위원들의 평가를 거쳐 최종 경연 진출팀 5개 팀이 선정됐다.

본선에 진출한 팀은 O-SHEEP, 그랜드시네마테마파크, 로트네스트(Rottnest), DEWPOINT, 최윤영 등이다.

최종 우승팀은 두 단계의 경연을 통해 가려진다. 우선 참가팀들은 자작곡 1분 라이브 영상을 상상마당 사회관계망서비스(SNS)에 공개해 온라인 경연을 진행한다. 이어 오는 8월 상상마당 홍대에서 열리는 공개 오프라인 경연 결과를 합산해 최종 우승팀 2개 팀을 선정할 예정이다.

우승팀에는 상상마당 홍대 라이브홀 무료 대관 1회와 팀당 상금 200만원이 제공된다. 이와 함께 현역 뮤지션들과의 컬래버레이션 공연 기회도 주어진다.

김천범 KT&G 문화공헌부 공연담당 파트장은 "청춘비상은 뮤지션을 꿈꾸는 대학생들에게 실전 무대 경험을 제공하고 음악적 역량을 넓힐 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 신진 뮤지션 발굴과 육성을 위한 지원을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

한편 KT&G 상상마당은 신진 예술가들의 창작 활동을 지원하고 대중들에게 다양한 문화예술 경험을 제공하는 복합문화예술공간이다. 2005년 온라인 상상마당을 시작으로 현재 홍대, 논산, 춘천, 대치, 부산 등 전국 5개 지역에서 운영되고 있다.

KT&G 상상마당은 매년 약 3000개의 문화예술 프로그램을 운영하며 문화예술 저변 확대와 지역문화 활성화에 기여하고 있다.

sykim@newspim.com