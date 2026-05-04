KT&G, DJSI '월드 지수' 2년 연속 편입…ESG 경쟁력 입증

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상위 10%만 포함…지배구조·환경·사회 전 영역서 최고 평가

MSCI 'AAA' 이어 성과 지속…글로벌 투자 기준 충족



[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT&G가 글로벌 ESG 평가에서 최상위 등급을 유지하며 지속가능경영 경쟁력을 재확인했다.

4일 KT&G는 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 평가에서 최상위 등급인 '월드 지수'에 2년 연속 편입됐다고 밝혔다. 이와 함께 아시아 퍼시픽·코리아 지수에도 동시에 이름을 올리며 글로벌 투자 기준에서 ESG 역량을 인정받았다.

KT&G로고

DJSI는 S&P글로벌이 발표하는 대표적인 ESG 평가 지표로, 전 세계 시가총액 상위 2500여 개 기업 가운데 상위 10%만 '월드 지수'에 포함된다. KT&G는 지배구조, 환경, 사회 전 분야에서 높은 평가를 받아 동종 산업군 1위에 올랐다.

특히 이사회 독립성, 다양성 정책, ESG 거버넌스 등 지배구조 부문에서 최고점을 기록했고, '2030 Green Impact' 비전에 기반한 기후 대응과 수자원 관리 등 환경 분야에서도 우수성을 인정받았다. 인권경영 등 사회 부문에서도 높은 점수를 획득했다.

앞서 KT&G는 MSCI ESG 평가에서도 업계 최초로 최고 등급인 'AAA'를 획득한 바 있다. 회사 측은 ESG 경영 고도화를 통해 글로벌 자본시장에서의 신뢰를 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.

mkyo@newspim.com