KT&G, 잎담배 가격 인상…농가 지원에 22억 추가 투입

건강검진·장학금 4억 지원…14년째 상생 프로그램 지속

국산 잎담배 전량 매입 유지…선급금·조기 지급 등 지원 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT&G가 유류비 급등과 인건비 상승으로 어려움을 겪는 잎담배 농가 지원에 나선다. 국산 잎담배 매입 가격을 인상하고 복지 지원금도 확대하며 농가와의 상생 강화에 속도를 내는 모습이다.

20일 KT&G는 최근 고유가와 농업 인건비 상승 등으로 경작 부담이 커진 상황을 반영해 국산엽 매입 가격 인상을 결정했다고 밝혔다. 이를 위해 지난해보다 약 22억원을 추가 투입할 계획이다. 회사 측은 물가 상승분을 웃도는 수준의 지원을 통해 농가의 부담을 덜고 안정적인 생산 기반을 지원한다는 방침이다.

KT&G가 19일 국내 잎담배 농가와 상생을 위해 국산엽 매입 가격 인상을 밝히고, 복지증진 지원금 4억원을 전달했다. 사진은 정성헌 KT&G 구매운영본부장(왼쪽)과 장성우 엽연초생산협동조합중앙회장(오른쪽)이 지원금 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있는 모습. [사진=KT&G 제공]

KT&G는 지난 19일 연초생산안정화재단에서 엽연초생산협동조합중앙회에 농가 복지증진 지원금 4억원도 전달했다. 지원금은 잎담배 재배 농업인의 건강검진비와 자녀 장학금으로 활용되며 약 750명이 혜택을 받을 예정이다. KT&G는 2013년부터 14년째 관련 지원을 이어오고 있으며 누적 수혜 인원은 약 1만6500명에 달한다.

회사 측은 2002년부터 국산 잎담배를 100% 전량 매입하고 있다. 또 영농기 자금 부담 완화를 위해 구매 예정 대금의 30%를 무이자로 선지급하고, 기존 9월이던 매입 시기를 7월로 앞당겨 대금을 조기 지급하는 제도도 운영 중이다. 잎담배 모종 이식과 수확철에는 임직원 봉사활동도 20년째 이어오고 있다.

정성헌 KT&G 구매운영본부장은 "중동 사태에 따른 유류비 상승과 높은 인건비로 어려움을 겪는 농가를 적극 지원하기 위해 매입 가격 인상을 결정했다"며 "핵심 파트너인 잎담배 농가와 동반성장을 위한 상생활동을 지속하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com