[프로야구] LG, 홈 개막 이벤트 진행...'통합우승 4회' 김용일 트레이너 개막전 시구

29일은 NCT 쟈니가 시구

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 프로야구 LG트윈스가 오는 28일 서울 잠실야구장에서 KT위즈를 상대로 2026시즌 홈 개막전을 진행한다.

LG트윈스는 'The Road to Championship'으로 개막전 슬로건을 정했다. LG트윈스는 "다시 한번 우승을 목표로 많은 팬들과 함께 시즌을 시작할 수 있도록 다양한 이벤트를 준비했다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] LG 김용일 수석트레이닝코치. [사진=LG 트윈스] 2026.03.25 football1229@newspim.com

개막전에 앞서 색소포니스트 김소폰의 '김소폰밴드'가 응원단상에서 LG트윈스 응원가를 연주한다. 그라운드에서는 2025년 '엘린이 치어리딩 스쿨'을 통해 치어리딩을 갈고 닦은 60여명의 엘린이 회원들의 공연이 펼쳐진다.

또한, 2025년 통합우승 우승반지 전달식이 진행된다. LG트윈스는 2025시즌 통합우승의 기쁨을 다시 한번 팬들과 나누고자 개막 2연전 동안 입장 팬 전원에게 통합우승 기념 메달을 배포한다.

개막전 시구자로는 1990년, 1994년, 2023년 그리고 2025년 LG트윈스의 모든 통합우승 현장에서 선수단 지원에 헌신한 김용일 수석트레이닝코치가 나선다. 1989년 LG트윈스의 전신인 MBC청룡에서 트레이너 경력을 시작한 김용일 수석트레이닝코치는 1989년부터 1999년, 2009년부터 현재까지 총 28년간 LG트윈스 트레이너로 근무중이다.

김용일 코치는 야구 트레이닝 파트의 최고 전문가로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 대표팀 트레이닝 코치 역할을 수행했다. 김용일 코치는 "개막전 시구는 오랜시간 LG트윈스에서 근무한 저에게 최고의 선물이다"라며 "LG트윈스에서 4번의 우승을 함께한 것은 큰 행복이었다. 앞으로 더 많은 우승을 위해 그리고 선수들을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = NCT 쟈니 [사진=LG 트윈스] 2026.03.25 football1229@newspim.com

29일 경기는 보이그룹 NCT의 멤버 쟈니가 시구에 나선다. DJ, 예능, MC 등 멀티 엔터테이너로 존재감을 뽐내고 있는 쟈니는 최근 2026 WBC 대한민국 경기 시구자로 나서기도 했다. 쟈니는 "최근 WBC에서 시구를 했던 경험이 여전히 생생한데, 또 잠실야구장 마운드에 설 수 있어 영광"이라고 말했다.

이밖에 홈 개막연전 동안 중앙매표소 옆 광장에서는 지난 시즌 통합우승을 기념하는 우승 세레머니 포토존을 운영하며, 1루 내야 광장에서는 통합우승 반지 포토존을 마련했다. 외야 캐치볼장에서는 지난 2월부터 콜라보로 인기를 끌고 있는 글로벌 인기 캐릭터 '먼작귀'와의 팝업 매장을 운영할 예정이다.

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