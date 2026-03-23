[프로야구] 삼성, 개막 2연전 이벤트 풍성... 이채영·안지영 시구

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 2026시즌 개막을 맞아 홈구장을 찾는 팬들을 위해 다채로운 이벤트를 준비했다.
삼성은 오는 3월 28일부터 대구 삼성 라이온즈 파크에서 열리는 롯데와의 개막 2연전에서 다양한 프로모션과 행사를 진행한다고 밝혔다.
먼저 입장 관중 전원에게 제공되는 기념품이 눈길을 끈다. 개막전이 열리는 28일에는 카카오의 인기 캐릭터 '라이언'과 협업해 제작한 타포린백이 지급된다.
이튿날인 29일에도 선물은 이어진다. 이날 경기장을 찾는 모든 관중에게는 '2026 뉴 블루타월'이 증정된다.
경기 전 행사도 화려하게 준비됐다. 28일 개막전 시구는 걸그룹 프로미스나인 멤버 이채영이 맡아 팬들의 관심을 모은다. 애국가는 재즈 보컬리스트 문미향이 부르며 개막전의 의미를 더한다.
이어 29일 경기에서는 볼빨간사춘기의 안지영이 시구자로 나서며, 애국가는 대구시립합창단 소속 성악가들이 맡는다. 테너 안혜찬, 베이스 김상희, 소프라노 박지은과 이유미가 무대에 올라 수준 높은 공연을 선보일 예정이다.
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