한강라면 넘어 즉석 떡볶이까지…CU, 즉석조리 '영토 확장'

AI 핵심 요약beta
- CU가 즉석 라면 조리기를 활용해 즉석 떡볶이를 출시한 지 한 달 만에 누적 판매량 3만 개를 돌파했다.
- 바코드 스캔으로 물 양과 조리 시간이 자동 설정되는 전용 제품으로 점포당 하루 평균 1개 이상 판매된다.
- 소비자가 채소와 치즈 등을 직접 추가하는 DIY 방식으로 즐길 수 있어 식당형 경험을 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 '한강라면'으로 불리는 즉석 라면 조리기를 활용해 간편식 카테고리 확장에 속도를 내고 있다. 라면에 국한됐던 조리기 활용 범위를 떡볶이로 넓히며 매장 체험형 소비를 강화하는 전략이다.
10일 BGF리테일에 따르면 편의점 CU가 선보인 '미정당 즉석 떡볶이'는 출시 한 달 만에 누적 판매량 3만 개를 돌파했다. 해당 상품은 즉석 라면 조리기에 맞춰 설계된 전용 제품으로, 바코드 스캔만으로 물 양과 조리 시간이 자동 설정되는 것이 특징이다.
이 같은 성과는 즉석 조리기 수요 증가와 맞물린다. CU의 즉석 라면 매출은 2024년 78.0%, 2025년 88.0% 증가한 데 이어 올해 1~4월에도 57.6% 늘었다. 현재 전국 1000여 개 점포에서 조리기가 운영 중이며, 즉석 떡볶이는 점포당 하루 평균 1개 이상 판매되는 것으로 나타났다.
소비자가 직접 재료를 추가해 'DIY' 방식으로 즐길 수 있다는 점도 흥행 요인으로 꼽힌다. 채소, 치즈, 핫바, 만두 등을 더해 취향에 맞게 조리할 수 있어 식당형 경험을 구현했다는 평가다.
CU는 관련 상품군도 확대했다. 대파와 양배추로 구성된 전용 채소 패키지를 비롯해 짜장라볶이·마라떡볶이 세트 등을 3000원대에 선보이며 가성비를 강조했다. 치즈·소시지를 더한 세트 상품도 별도로 출시해 선택 폭을 넓혔다.
nrd@newspim.com