여야 한목소리 낸 윤건영 개소식…교육감 선거 '탈이념' 신호인가

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충북 의원 7명 이례적 축하…"현장·경험 강조" 속 정치권 셈법도 작용

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 예비후보 선거사무소 개소식에 여야 정치권이 일제히 축하 메시지를 보내면서 교육감 선거의 성격 변화 여부에 관심이 쏠리고 있다.

전통적으로 진보·보수 진영 대결 구도가 뚜렷했던 교육감 선거에서 '탈이념' 흐름이 감지된다는 분석이 나온다.

윤건영 충북교육감 예비후보 선거사무소 개소식. [사진=윤건영 캠프] 2026.05.10 baek3413@newspim.com

9일 열린 개소식에는 더불어민주당 송재봉·이강일·이광희·이연희 의원과 국민의힘 박덕흠·엄태영·이종배 의원 등 도내 국회의원 8명 중 7명이 축전과 영상 메시지를 통해 축하를 보냈다.

특정 후보 개소식에 여야 의원들이 이처럼 대거 참여하는 것은 이례적이다.

정치권 안팎에서는 이를 단순한 '덕담' 이상의 신호로 해석하는 분위기다.

교육감 선거가 더 이상 진영 논리만으로 승부를 가르는 구도가 아니라 지역 교육 운영 능력과 안정성 중심으로 재편되고 있다는 것이다.

실제 축하 메시지에서도 이념적 언급은 찾아보기 어려웠다.

대신 '현장 경험'과 '교육 전문성'이 공통적으로 강조됐다.

이강일 의원은 "교육 현장에서 쌓은 경험과 통찰력, 아이들을 향한 철학을 갖춘 적임자"라고 했고, 송재봉 의원 역시 "학생·학부모·교사와 호흡하며 교육 발전에 헌신해 왔다"고 평가했다.

국민의힘 엄태영 의원도 "현장의 목소리를 가장 가까이에서 들어온 인물"이라며 '신뢰'를 강조했다.

여야를 막론하고 메시지의 결이 유사하다는 점이 주목된다.

과거 교육감 선거에서 흔히 등장하던 '이념 교육' 논쟁이나 정책 노선 차이는 전면에 드러나지 않았다.

다만 이번 흐름을 곧바로 '탈이념'으로 단정하기는 이르다는 지적도 나온다.

교육 정책 자체는 여전히 이념적 성격을 내포하고 있고 선거가 본격화될수록 정책과 노선 차이가 부각될 가능성이 크기 때문이다.

실제로 과거 선거에서도 초반에는 '인물론'이 부각되다가 막판에는 진영 대결로 회귀하는 양상이 반복돼 왔다.

윤 예비후보 측은 이번 초당적 메시지를 '교육 중심 선거'로의 전환 신호로 해석하고 있다.

캠프 관계자는 "여야가 함께 축하한 것은 교육감 선거가 진영을 넘어 아이들과 미래 중심으로 가야 한다는 공감대가 형성됐다는 의미"라며 "이번 선거는 정치가 아니라 아이들의 미래를 설계하는 경쟁이 돼야 한다"고 말했다.

윤 예비후보 역시 '교육은 이념이 아닌 아이들의 미래'라는 기조 아래 실용·포용·안심·상생을 핵심 가치로 제시하고 있다.

이번 개소식을 계기로 충북 교육감 선거가 '이념 대결'에서 '정책 경쟁'으로 이동할지 아니면 다시 기존 구도로 회귀할지는 향후 선거전 전개 과정에서 판가름 날 전망이다.

baek3413@newspim.com