[프로야구] 시범경기 44만명 입장... 10만명 이상 폭증 '역대 최다'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 프로야구 시범경기가 역대 최다 관중 기록을 단숨에 갈아치우며 정규시즌 흥행을 예고했다.
한국야구위원회(KBO)는 "24일로 마무리된 2026 KBO리그 시범경기 60경기에 총 44만 247명이 입장했다"고 밝혔다. 이는 종전 최다였던 지난해 32만 1763명(42경기)을 10만 명 이상 웃도는 새 기록이다.
시범경기 마지막 날이었던 24일에도 열기는 식지 않았다. 평일 낮 경기임에도 대구(KIA-삼성)에 1만 44명, 대전(NC-한화)에 9116명이 들어서며 야구장을 채웠다.
경기당 평균 관중 수는 지난해 정점을 넘지 못했다. 지난해 시범경기는 경기당 평균 7661명으로 역대 최다를 찍었지만 올해는 경기당 7337명에 그쳤다. 대신 올해는 단 한 경기의 우천 취소도 없이 60경기를 모두 치르며 총입장 수를 끌어올렸다.
올해 시범경기에서는 하루 최다 관중 기록도 연이어 다시 썼다. 지난 21일에 8만 42명, 22일에는 8만 3584명이 입장해 이틀 연속 '시범경기 1일 최다 관중' 신기록을 경신했다.
이 같은 열기는 정규시즌 흥행으로 이어질 것으로 보인다. KBO리그는 2024년 1088만 7705명으로 처음 1000만 관중 시대를 연 뒤 지난해에는 1231만 2519명이 입장해 또 한 번 최고 기록을 썼다.
KBO리그는 28일 KT-LG(잠실), KIA-SSG(인천), 키움-한화(대전), 롯데-삼성(대구), 두산-NC(창원) 다섯 경기가 동시에 열리면서 정규시즌 대장정을 시작한다.
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