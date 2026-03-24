[프로야구] 시범경기 44만명 입장... 10만명 이상 폭증 '역대 최다'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 올해 프로야구 시범경기가 역대 최다 관중 기록을 단숨에 갈아치우며 정규시즌 흥행을 예고했다.

한국야구위원회(KBO)는 "24일로 마무리된 2026 KBO리그 시범경기 60경기에 총 44만 247명이 입장했다"고 밝혔다. 이는 종전 최다였던 지난해 32만 1763명(42경기)을 10만 명 이상 웃도는 새 기록이다.

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시범경기 마지막 날이었던 24일에도 열기는 식지 않았다. 평일 낮 경기임에도 대구(KIA-삼성)에 1만 44명, 대전(NC-한화)에 9116명이 들어서며 야구장을 채웠다.

서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 잠실야구장. [뉴스핌DB] 2026.03.22 psoq1337@newspim.com



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경기당 평균 관중 수는 지난해 정점을 넘지 못했다. 지난해 시범경기는 경기당 평균 7661명으로 역대 최다를 찍었지만 올해는 경기당 7337명에 그쳤다. 대신 올해는 단 한 경기의 우천 취소도 없이 60경기를 모두 치르며 총입장 수를 끌어올렸다.

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올해 시범경기에서는 하루 최다 관중 기록도 연이어 다시 썼다. 지난 21일에 8만 42명, 22일에는 8만 3584명이 입장해 이틀 연속 '시범경기 1일 최다 관중' 신기록을 경신했다.

이 같은 열기는 정규시즌 흥행으로 이어질 것으로 보인다. KBO리그는 2024년 1088만 7705명으로 처음 1000만 관중 시대를 연 뒤 지난해에는 1231만 2519명이 입장해 또 한 번 최고 기록을 썼다.

KBO리그는 28일 KT-LG(잠실), KIA-SSG(인천), 키움-한화(대전), 롯데-삼성(대구), 두산-NC(창원) 다섯 경기가 동시에 열리면서 정규시즌 대장정을 시작한다.

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