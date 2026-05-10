보훈부 "보훈 문화 자료 한 곳에서 제공"…11일부터 '종합 포털' 서비스 개시

AI 핵심 요약beta
- 국가보훈부가 10일 분산된 보훈 문화 자료를 통합한 포털을 구축했다.
- 포털은 영상·전시·교육 자료를 유형·주제·시대·지역별로 검색할 수 있다.
- AI 기반 추천 기능과 통합 검색으로 국민 누구나 편리하게 이용할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
권오을 "누구나 제약 없이 편리하게 검색"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 국가보훈부가 '보훈 문화 종합 포털'을 구축해 그간 본부와 소속·산하기관 등에 분산되어 있던 보훈 문화 자료를 한곳에서 제공하는 대국민 서비스를 시작한다.
보훈부는 10일 "보훈부 본부와 소속·산하기관 등에 분산되어 있던 각종 영상과 전시, 교육 자료 등 보훈 문화 관련 자료를 한곳에서 제공하는 보훈 문화 종합 포털을 구축했다"고 알렸다.
포털은 보훈 문화 관련 자료를 자료 유형과 주제·시대·지역 등의 기준으로 검색할 수 있다. 검색을 하면 관련 콘텐츠를 통합적으로 제공한다.
자료의 세부 내용도 확인할 수 있다. 통합 검색과 보훈 문화 전시·행사·교육 같은 다양한 정보도 제공한다. 인공지능(AI)을 활용해 이용자의 관심 콘텐츠를 추천하는 기능도 넣었다.
보훈부는 포털 서비스를 많은 국민이 이용할 수 있도록 중앙 부처를 비롯한 지방자치단체, 보훈 단체 및 유관 기관과 온·오프라인 홍보를 진행할 예정이다.
권오을 보훈부 장관은 "보훈 문화 종합 포털은 흩어져 있던 보훈의 기록과 콘텐츠를 하나로 이어, 국민 누구나 시공간의 제약 없이 보훈 관련 정보를 편리하게 검색하고 쉽게 만날 수 있는 통합 플랫폼"이라며 "국가보훈부는 국민이 일상에서 보훈 문화 콘텐츠를 접하고 활용할 수 있도록 지속적으로 서비스를 확대해 나갈 계획"이라고 소개했다.
pcjay@newspim.com