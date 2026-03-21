[프로야구] 개막 전부터 뜨겁다... 시범경기 일일 최다 '8만42명' 입장

대구·잠실 모두 2만명 넘는 관중 몰려

지난해 7만1288명 훌쩍 뛰어 넘는 수치

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 지난 시즌 사상 최초로 1200만 관중을 돌파하며 한국 프로스포츠 역사에 새로운 이정표를 세운 KBO리그가 올해도 뜨거운 열기를 이어가고 있다.

KBO리그는 21일 전국 5개 구장에서 열린 2026 시범경기에서 총 8만42명의 관중이 입장했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 21일 열린 롯데와 한화의 시범경기에서 빼곡하게 가득 차 있는 관중들. [사진 = 롯데 자이언츠] 2026.03.21 wcn05002@newspim.com

이는 시범경기 기준으로 역대 최다 기록이다. 기존 최고 기록이었던 지난해 3월 9일 7만1288명을 훌쩍 뛰어넘는 수치로, 무려 1만 명 가까이 증가했다.

구장별로도 흥행 열기는 뚜렷하게 드러났다. 대구에서 열린 LG와 삼성의 경기는 2만3860명의 관중이 입장하며 개방된 좌석이 모두 매진됐다.

서울 잠실구장에서 열린 KIA와 두산의 맞대결 역시 2만2100명의 관중이 몰리며 구장을 가득 메웠고, 부산 사직구장에서 열린 한화와 롯데의 경기에도 1만8480명이 입장해 뜨거운 응원전을 펼쳤다.

인천 SSG랜더스필드와 수원 KT위즈파크도 높은 관중 점유율을 기록했다. 키움과 SSG의 경기가 열린 인천에서는 개방 좌석 9700석 중 8702석이 채워졌고, NC와 KT의 수원 경기는 9000석 가운데 6900석이 관중으로 채워졌다.

이 같은 흥행 열기는 이미 지난 몇 년간 이어져 온 상승세의 연장선에 있다. KBO리그는 2024년 총 관중 1088만7705명을 기록하며 한국 프로스포츠 최초로 '1000만 관중 시대'를 열었고, 지난해에는 1231만2519명으로 또 한 번 신기록을 경신했다.

여기에 국제대회 성과도 흥행에 긍정적인 영향을 미쳤다. 최근 열린 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 한국 대표팀이 17년 만에 8강 진출에 성공하며 팬들의 관심을 다시 한 번 끌어올렸다. 대표팀의 선전이 자연스럽게 리그 관심도로 이어지며 시너지 효과를 낳고 있는 모습이다.

시범경기부터 역대급 흥행 조짐을 보이고 있는 KBO리그는 오는 28일 정규시즌 개막을 앞두고 있다.

wcn05002@newspim.com