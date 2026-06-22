[오늘날씨] 전국 대체로 흐림…오후부터 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 22일 전국 흐리고 내륙에 소나기 예보했다
- 제주도는 오전부터 밤 사이 비가 내릴 전망이다
- 기온은 아침 16~21도, 낮 21~28도 분포다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 22일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이 내륙을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 발해만 부근에 위치한 고기압 가장자리에 들겠고 제주도는 오후부터 밤 사이 중국 상하이 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골 영향을 받겠다.
전국이 대체로 흐린 가운데 오후부터 저녁 사이에는 내륙을 중심으로 곳에 따라 소나기가 내리겠다. 제주도는 오전부터 밤 사이 비가 내리겠다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40mm, 강원내륙·산지 5~30mm, 대전·세종·충남내륙·충북 5~30mm, 전남내륙·전북내륙 5~30mm, 대구·경북서부내륙·경남서부내륙 5~30mm, 제주도 20~60mm다.
아침 최저기온은 16~21도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 20도 ▲광주 21도 ▲대구 19도 ▲부산 19도 ▲울산 18도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 21~28도로 예상된다. ▲서울 28도 ▲인천 27도 ▲수원 27도 ▲춘천 27도 ▲강릉 22도 ▲청주 27도 ▲대전 27도 ▲전주 27도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 24도 ▲울산 23도 ▲제주 24도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.
jason14@newspim.com