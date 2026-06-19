안산시, 여름철 폭염 대비 무더위쉼터 342개소 운영 실태 점검

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안내 정보·실제 운영 현황 정비해 시민 불편 최소화

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 본격적인 여름철 폭염에 대비해 시민들이 쾌적하게 무더위쉼터를 이용할 수 있도록 이달 22일부터 다음 달 3일까지 관내 무더위쉼터 342개소에 대한 운영 실태 전수점검을 실시할 것이라고 19일 밝혔다.

시에 따르면 이번 점검은 최근의 폭염과 이상기후에 선제적으로 대응하기 위한 것으로 무더위쉼터의 안내 정보와 실제 운영 현황을 정비하여 시민들의 불편을 최소화하기 위해 추진된다.

2025년 진행된 폭염대비 무더위쉼터 점검 사진. [사진=안산시]

점검 대상은 경로당과 동 행정복지센터 등 관내에서 운영하고 있는 342개소의 무더위쉼터이며 안산시 자율방재단과 각 동 행정복지센터가 합동으로 현장을 방문해 점검할 예정이다.

주요 점검 사항으로는 ▲운영시간 내 쉼터 개방 여부 ▲쉼터 위치 및 운영 현황 일치 여부 ▲냉방기 설치 및 정상 작동 여부 ▲이용 공간 적정성 ▲안내 표지판 부착 및 운영시간 표시 여부 등이 있다.

특히 폭염 시 시민들이 쉼터를 이용하는 데 불편함이 없도록 냉방시설 운영 상태와 안내 정보의 정확성 등을 중점적으로 확인하고 현장에서 확인된 미비 사항은 즉각 개선할 계획이다.

안산시는 점검 결과를 바탕으로 무더위쉼터 운영 현황을 정비하고 폭염 대책 기간 동안 지속적인 현장 점검을 통해 쉼터 이용 환경을 개선해 나갈 예정이다.

또한 운영시간 미준수, 안내 표지판 미비, 냉방시설 이상 등의 사항에 대해서는 관계 부서와 협조해 신속히 보완하며 시민들이 안전하게 이용할 수 있는 무더위쉼터 운영에 만전을 기할 예정이다.

시 관계자는 "올해 폭염 대책 기간 동안 무더위쉼터 운영과 함께 폭염 저감시설 관리, 취약계층 보호활동, 야외 근로자 안전 관리 등 다양한 폭염 대응 대책을 추진하며 시민 피해 예방에 힘쓰고 있다"고 밝혔다.

1141world@newspim.com