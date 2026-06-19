수도권 낮 최고 33도 불볕더위…퇴근길 전국 '비' 확대

전국 대체로 흐림…늦은 오후 제주·남해안 시작으로 밤에 전국 비

수도권 등 중부지방 중심 최고 33도 무더위 지속...비 내리며 차차 꺾여

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 19일 전국이 대체로 흐린 가운데 낮 동안 수도권 중심으로 33도 안팎의 불볕더위가 이어지겠다. 늦은 오후부터는 전국에 비가 시작되어 퇴근길 무렵에는 전국 대부분 지역으로 확대될 전망이다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 출근길 흐린 날씨에 우산을 챙긴 시민들이 보인다. 2026.06.19 beignn@newspim.com

기상청에 따르면 서해상에서 남동진하는 저기압의 영향을 차차 받아 오후에 제주도와 전남 해안에서 비가 시작되겠다. 이 비는 밤(18~24시)에 그 밖의 전국으로 확대되겠다.

특히 이번 비는 내일 오후까지 이어지면서 남쪽에서 유입되는 따뜻하고 습한 공기의 영향으로 일부 지역에는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 30mm 안팎의 세찬 폭우가 쏟아지는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다. 19일부터 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기 등 수도권이 30~80mm이다.

비가 내리기 전까지는 전날과 비슷한 무더위가 지속되겠다. 낮 최고기온은 24~33도로 평년보다 조금 높겠으나 비가 시작되는 남부지방부터 기온이 차차 떨어지기 시작하겠다.

주요 지역별 낮 최고기온은 ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲춘천 32도 ▲강릉 28도 ▲대전 30도 ▲대구 31도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲부산 27도 ▲제주 26도로 전망된다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수에 의한 세정 효과로 전 권역이 '좋음'에서 '보통' 수준을 유지하며 대체로 청정하겠다.

바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5~1.5m, 안쪽 먼바다에서 최대 2.5m로 일겠고 해상에 짙은 안개가 끼는 곳이 많겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별한 주의가 필요하다.

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