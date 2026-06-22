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2026.06.22 (월)
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트럼프 '폭격·호르무즈 장악' 위협에 협상 급랭…이란 대표단 철수

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  • 미국과 이란이 21일 4자 협상 중 트럼프 대통령의 잇단 대이란 위협 발언으로 이란 대표단이 협상장을 떠났다.
  • 트럼프는 이란 대리세력 통제와 호르무즈 해협 장악·통행료 부과까지 언급했고, 이란은 군사 대응을 경고하며 신변 위협을 이유로 강하게 반발했다.
  • 다만 물밑 접촉은 이어지고 있으며 제재 완화와 동결자산 해제에서 일부 진전이 있었으나 협상은 교착 상태에 놓였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

밴스 협상장 앉았는데 트럼프, SNS와 인터뷰로 위협 쏟아내
이란 "안전 위협" 반발 철수…미·이란 협상 다시 교착 상태로

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 어렵게 재개한 평화협상이 도널드 트럼프 미국 대통령의 잇단 강경 발언으로 다시 좌초 위기에 놓였다. 스위스에서 JD 밴스 부통령이 직접 협상 테이블에 앉아 관계 개선을 모색하는 동안 트럼프 대통령은 이란에 대한 추가 폭격과 호르무즈 해협 무력 장악 가능성까지 거론했고, 이에 반발한 이란 대표단은 협상장을 떠나며 긴장이 다시 고조되는 모양새다.

21일(현지시간) 외신들에 따르면 이란 협상단은 스위스 뷔르겐슈토크에서 진행되던 미국·이란·파키스탄·카타르 4자 협상 도중 철수했다. 협상 관계자들은 이번 퇴장이 영구적인 결렬인지, 정치적 항의 표시인지는 아직 불분명하다고 전했다.

이번 사태의 직접적인 계기는 트럼프 대통령의 강경 발언이었다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어를 통해 "이란은 레바논에서 활동하는 대리세력을 즉시 통제해야 한다"며 "그렇지 않으면 지난번보다 훨씬 더 강하게 이란을 타격할 것"이라고 경고했다.

트럼프 대통령이 이란을 겨냥해 올린 글 [사진=트루스소셜 트럼프 계정]

이어 공개된 폭스뉴스 인터뷰에서는 "필요하다면 우리가 호르무즈 해협을 장악할 수 있다"며 "합의가 이뤄지지 않으면 통행료를 징수할 것"이라고 말했다. 또 해협 봉쇄와 관련해 "그렇게 하면 너희는 나라를 잃게 될 것이며 자기 나라로 돌아가지도 못할 것"이라는 취지의 발언을 내놓아 이란 측의 거센 반발을 샀다.

이와 대조적으로 협상장에 참석한 밴스 부통령은 유화적인 메시지를 내놨다. 그는 "트럼프 대통령은 이번 협상을 통해 이란과 새로운 장을 열고 관계를 전환하길 원한다"며 "이란 지도부가 역내 불안정 조성과 핵무기 개발 야심을 포기한다면 미국도 양국 관계를 근본적으로 변화시킬 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

하지만 트럼프 대통령의 잇단 위협은 협상장 분위기를 급격히 냉각시켰다. 협상에 정통한 소식통은 "오늘은 트윗하기에 최악의 날이었다"며 대통령의 발언이 외교적 노력을 사실상 무력화했다고 평가했다.

이란 대표단은 미국 측 발언이 협상단의 신변 안전까지 위협하는 수준이라며 중재국들에 공식 항의했고, 트럼프 대통령의 "괴롭힘(bullying)"을 중단시켜 달라고 요구했다.

트럼프의 위협이 나온 지 얼마 지나지 않아 이란 수석 협상가인 모하마드 바게르 갈리바프는 X(구 트위터)에 "미국은 말에 신중해야 한다. 우리의 군은 다른 방식으로 대응할 준비가 되어 있다"고 경고했다.

그는 "미국의 위협은 전혀 고려 대상이 아니다"라며 "그들의 협박이 효과가 있었다면 지금과 같은 절박한 상황에 처하지 않았을 것"이라고 비판했다.

◆ "물밑 접촉은 유지…제재 완화·동결자산 해제 일부 진전"

다만 협상이 완전히 결렬된 것은 아닌 것으로 전해졌다.

한 이란 소식통은 CNN에 트럼프 대통령의 위협 이후 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠졌지만 완전히 결렬된 것은 아니며, 협상 당사자들을 다시 협상 테이블로 복귀시키기 위한 비공식 물밑 대화(back-channel dialogue)는 계속 진행 중이라고 밝혔다.

또 이란 대표단 철수 이전 미국이 이란산 원유 수출 제재 일부를 면제하는 방안에 대해서는 초안 수준의 합의가 이뤄진 것으로 알려졌다.

이란은 해외에 동결된 자국 자산 해제 문제에서도 진전이 있었다고 밝혔다. 실제 이번 협상에는 이란 국영석유회사 최고경영자(CEO)와 중앙은행 총재까지 대표단에 포함돼 원유 수출 제재 완화와 동결자산 해제가 핵심 의제로 다뤄졌음을 시사했다.

양측은 지난주 호르무즈 해협 재개방과 60일간의 핵 협상 착수를 골자로 한 양해각서(MOU)에 서명했지만, 이후 이스라엘의 레바논 공습이 이어지자 이란은 미국이 합의를 제대로 이행하지 않고 있다며 다시 해협 봉쇄에 나섰다.

이에 대해 미국 에너지부는 실제 선박 운항에는 큰 차질이 없다고 주장했다. 크리스 라이트 에너지부 장관은 토요일 67척, 전날에는 55척의 선박이 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다.

한편 공화당의 대표적 강경파인 린지 그레이엄 상원의원은 "이번 협상이 실패하면 트럼프 대통령은 무력을 사용해 호르무즈 해협을 장악할 것"이라며 "이란이 이에 저항하면 완전히 파괴할 것"이라고 주장해 긴장감을 더욱 높였다.

미국과 이란, 파키스탄, 카타르 간 4자 회담이 스위스 슈탄슈타트 인근 루체른 호수의 뷔르겐슈토크 리조트에서 시작된 가운데, JD 밴스 미국 부통령이 지켜보는 가운데 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리가 연설하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 혐의 박성재 1심 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 이른바 '현대판 매관매직' 의혹으로 재판에 넘겨진 김 여사의 1심 선고기일도 열린다. 이번주 법원에서는 내란 범죄에 가담하고 김건희 여사의 수사 청탁을 들어준 혐의로 재판에 넘겨진 박성재 전 법무부 장관의 1심 선고 기일이 열린다. 사진은 박 전 장관이 지난 4월 27일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] 21일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 오는 22일 박 전 장관의 내란중요임무 종사 등 혐의 사건 1심 선고 기일을 연다. 함께 재판 받아온 이완규 전 법제처장의 1심 결론도 이날 나올 예정이다. 박 전 장관은 2024년 12월 3일 비상계엄이 선포되자 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토, 교정시설 수용 여력 점검, 출국금지 담당 직원 출근을 지시하며 윤석열 전 대통령의 내란 범죄에 가담한 혐의를 받는다. 비상계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 문건을 작성하게 한 혐의, 김 여사로부터 명품 가방 수수 사건 전담수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 청탁을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의도 있다. 이 전 처장은 2024년 12월 11일 국회 법제사법위원회에 출석해 비상계엄 이튿날 이뤄진 '안가 회동'에서 계엄 관련 논의가 없었다는 취지로 허위 증언한 혐의(국회증언감정법 위반)로 재판에 넘겨졌다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 4월 열린 결심공판에서 박 전 장관에게 징역 20년, 이 전 처장에게 징역 3년을 각각 구형한 바 있다. ◆ '디올백·금거북이' 김건희 매관매직 1심 선고...특검 징역 7년6개월 구형 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김 여사의 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 김 여사는 이봉관 서희건설 회장, 이배용 전 국가교육위원장, 서성빈 드롬돈 대표, 김 전 검사, 최재영 목사 등으로부터 각종 인사·공천·사업상 청탁과 함께 귀금속, 명품 시계, 미술품, 디올 가방 등을 수수한 혐의로 기소됐다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 오는 26일 김건희 여사의 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등 혐의 사건의 1심 선고기일을 연다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 김 여사 측은 첫 공판부터 일부 금품 수수 사실은 인정하면서도 알선 대가성은 없었다며 혐의를 부인해왔다. 김건희 특검팀(특별검사 민중기)은 앞서 결심 공판에서 김 여사에게 징역 7년6개월을 구형했다.  아울러 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만 여원의 추징을 선고해달라고 했다. 특검팀은 "김건희의 범행은 대통령 배우자로서의 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래의 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 '매관매직' 행위"라고 밝혔다. 김 여사는 2022년 3월부터 5월까지 이 회장으로부터 맏사위인 박성근 변호사의 공직 임명 청탁 명목 등으로 반클리프 아펠 목걸이와 귀걸이 등 총 1억380만 원 상당의 귀금속을 수수한 혐의를 받는다. 같은 해 이 전 위원장으로부터 국가교육위원장 임명 청탁을 명목으로 265만 원 상당의 금거북이를, 서씨로부터 로봇개 사업 지원 청탁과 함께 3990만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다. 이와 함께 김 전 부장검사로부터 총선 공선 청탁과 함께 1억4000만 원 상당의 이우환 화백 그림을 받고, 최 목사로부터 디올백 가방을 수수한 혐의도 적용됐다. 서울회생법원 회생2부(재판장 정준영)는 오는 23일 JTBC의 회생 사건 대표자 심문 기일을을 연다. 함께 회생절차에 들어간 중앙홀딩스, 콘텐트리중앙, 메가박스중앙, 중앙피앤아이에 대한 대표자 심문기일도 같은 날 오전 10시부터 잇달아 열린다. JTBC는 지난 12일 총 206억 원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. 이틀 뒤인 14일 중앙홀딩스와 콘텐트리중앙, 중앙피앤아이, 메가박스중앙이 회생절차 개시를 신청했다. 15일에는 JTBC도 회생 신청을 냈다. 앞서 법원은 지난 15일 이들 5개 사의 자산과 채권을 동결하는 보전처분과 포괄적 금지명령을 내렸다. JTBC는 지난 14일 법원에 회생절차 개시 보류 결정 신청서를 내고 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램을 희망한다는 의사를 밝혔다. pmk1459@newspim.com 2026-06-21 08:01
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'술 파티 위증' 이화영 징역 4개월 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 이화영 전 경기도 평화부지사가 이른바 '연어 술파티' 의혹을 국회에서 증언한 혐의로 1심에서 실형을 선고받았다. 함께 재판에 넘겨진 정치자금법 위반 혐의는 무죄로 판단됐고, 대북 지원 사업 관련 직권남용 등 혐의는 공소기각됐다. 수원지법 형사11부는 20일 이 전 부지사에 대한 국민참여재판 선고 공판에서 국회증언감정법상 위증 혐의를 유죄로 보고 징역 4개월을 선고했다. 정치자금법 위반 혐의에는 무죄를 선고했다. 직권남용 권리행사방해와 위계공무집행방해, 지방재정법 위반 혐의에 대해서는 공소를 기각했다. 이화영 전 경기도 평화부지사 [뉴스핌DB] 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법제사법위원회 청문회에 증인으로 출석해 수원지검 검사실에서 진술 조작을 위한 '연어 술파티'가 있었다는 취지로 증언한 혐의를 받았다. 이번 재판에서 해당 증언이 허위였는지가 핵심 쟁점으로 다뤄졌다. 배심원단 7명은 전날 오후 6시부터 9시간30분가량 평의를 진행했다. 위증 혐의에 대해서는 유죄 4명, 무죄 3명으로 의견이 갈렸다. 재판부는 검사실에 있었던 관련자들의 진술이 대체로 일관되고 서로 부합하는 반면, 이 전 부지사의 진술은 일관성과 신빙성이 부족하다고 보고 유죄 판단을 내렸다. 김성태 전 쌍방울 회장과 관련된 이른바 '쪼개기 후원' 공모 의혹은 무죄로 결론났다. 배심원단은 정치자금법 위반 혐의가 합리적 의심을 배제할 정도로 입증되지 않았다는 데 만장일치 의견을 냈고, 재판부도 이를 받아들였다. 대북 묘목·밀가루 지원 사업과 관련한 직권남용 등 혐의에서는 재판부가 직권으로 공소기각을 선고했다. 배심원단은 공소권 남용 여부에 대해 다수 의견으로 부정적인 판단을 냈지만, 재판부는 관련 사건의 기소 과정을 문제 삼았다. 재판부는 신명섭 전 경기도 평화협력국장 사건을 언급하며 검찰이 신 전 국장을 기소할 당시 이 전 부지사와의 공범 관계를 뒷받침할 증거가 충분하지 않았는데도 공소장에 공모 관계를 적었다고 봤다. 이어 "이 전 부지사가 정식으로 기소되기 전 타인의 재판에서 먼저 유죄 취지 판단을 받게 한 것은 방어권 보장 원칙에 어긋나는 공소권 남용"이라고 판단했다. 이 전 부지사 측은 선고 직후 항소 방침을 드러냈다. 변호인단은 국회 청문회에서 장시간 이어진 증언 가운데 술 반입과 관련한 짧은 부분만 떼어내 기소한 것은 무리한 처분이라고 주장했다. 또 이 전 부지사가 본인의 기억에 근거해 증언한 만큼 고의적인 위증으로 보기 어렵다고 반박했다. 직권남용 등 혐의에 대해서도 항소심에서 다시 판단을 구하겠다는 입장이다. 변호인단은 "배심원단이 실체적 쟁점에서는 무죄 취지로 판단했는데 재판부가 절차적 이유로 공소기각을 선고했다"며 "항소심에서 무죄 판단을 받겠다"고 말했다. 이번 국민참여재판은 지난 8일부터 주말을 제외하고 열흘 동안 진행됐다. 국민참여재판으로는 이례적으로 긴 심리 끝에 선고가 내려졌다. 앞서 검찰은 결심 공판에서 위증과 직권남용 등 혐의에 징역 2년을, 정치자금법 위반 혐의에는 벌금 500만원을 구형했다. 이 전 부지사는 쌍방울 대북송금 사건 등으로 대법원에서 징역 7년 8개월이 확정돼 수감 중이다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-20 09:53

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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