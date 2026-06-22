[오늘의 정치일정] 6월 22일(월)

AI 핵심 요약beta
- 정부와 여야는 21일 통상업무·회의·면담을 진행했다
- 외교·통일·보훈부 장차관은 간담회·포럼·외빈 접견 등 일정을 소화했다
- 민주당·국민의힘·조국혁신당·개혁신당은 최고위원회의와 방송·예방 등 정치 일정을 소화했다
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[서울=뉴스핌]
<대통령실>
-대통령
통상업무
<외교부>
-장관
11:00 기자간담회
14:30 실국장회의
-1차관
중국 출장(총리 수행)
-2차관
14:30 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 '2026 국제 한반도 포럼' 개회사(서울 중구 은행회관)
16:00 보도 라멜로 독일 연방의회 하원 부의장 면담(장관실)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
공개일정 없음
-차관
미국 국외출장(6.22.~26.)
<국가보훈부>
-장관
14:00 벨기에대사 접견(서울지방보훈청)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의(국회 본관 당대표회의실)
14:00 긴급 국제정세 토론회 <격동하는 2026: 이란 전쟁, 북중 정상회담 그리고 한반도>(국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
통상업무
-정점식 원내대표
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
17:10 박홍근 기획예산처 장관 접견(국회 본관 원내대표실)
-정희용 사무총장
09:00 최고위원회의(국회 본관 228호)
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
07:30 cbs박성태 뉴스쇼
09:30 최고위원회의(당 회의실, 본관 224호)
-김준형 원내대표
07:30 김어준 뉴스공장 출연
09:30 최고위원회의(당 회의실, 본관 224호)
13:10 홍익표 정무수석 예방(당 회의실, 본관 224호)
14:00 진보당 원내대표 예방(본관 진보당 원내대표실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-천하람 원내대표
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)
-이주영 정책위의장
09:30 최고위원회의(개혁신당 대회의실, 국회 본관 170호)