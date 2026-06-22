유한양행, 상장사 11번째 '100년 기업' 됐다…"글로벌 유한 새 출발"

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 20일 창립100주년 기념식을 열고 글로벌 혁신 제약사 도약을 선언했다
- 기념식에서 100년사를 돌아보고 장기근속자 150명에게 상패와 상금을 수여했다
- 옛 구사옥은 윌로우하우스로 리노베이션해 복합문화공간으로 개관하고 인류 건강 기여 비전을 제시했다
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장기근속자 150명 표창…신약 개발·글로벌 협력으로 미래 100년 선언
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 유한양행이 창립 100주년을 맞아 글로벌 혁신 제약사로의 도약을 다짐했다. 한국상장회사협의회에 따르면 국내 상장기업 가운데 창립 100주년을 맞은 기업은 유한양행이 11번째다.
21일 유한양행은 지난 20일 서울 대방동 '윌로우하우스(Willow House)'에서 창립 100주년 기념식을 진행했다고 밝혔다. 행사에는 조욱제 대표이사, 김열홍 사장, 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장, 전·현직 임원 및 장기근속자 등이 참석했다.
이날 기념식에서는 유한양행의 100년 역사를 돌아보고 미래 100년에 대한 목표를 공유했다. 회사 발전에 기여한 장기근속자 150명에게 상패와 상금도 수여했다. 조욱제 대표는 "유한양행이 100년의 길을 걸어올 수 있었던 것은 새로운 길을 여는 'Progress'와 원칙을 지키는 'Integrity'라는 변하지 않은 가치가 있었기 때문"이라고 말했다.
조 대표는 이어 "글로벌 혁신 제약사로 도약해 국민의 건강을 넘어 인류의 건강에 기여하는 유한양행의 'Great Yuhan, Global Yuhan' 여정은 다시 시작됐다"며 "신뢰의 100년 위에 약속의 100년을 더하겠다"고 강조했다.
기념식과 함께 개관한 윌로우하우스는 1962년부터 35년간 사용된 유한양행 구사옥이다. 창립 100주년을 맞아 리노베이션을 거쳐 지역사회와 함께하는 복합문화공간으로 재탄생했다.
유한양행은 1926년 유일한 박사가 설립한 이후 대한민국 대표 제약기업으로 성장했으며, 렉라자를 비롯한 의약품 개발과 생산을 통해 국민보건 향상에 기여해 왔다.
유한양행 관계자는 "가장 좋은 약으로 국민과 인류의 건강에 기여하겠다는 정신이 유한의 100년을 만들었다"며, "이 정신을 토대로 다음 100년에도 신약 개발과 글로벌 협력을 통해 인류 건강에 기여하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com