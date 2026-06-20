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[유한양행 100돌] ②기술수출 이끈 R&D 성장 공식 '오픈이노베이션'

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  • 유한양행이 20일 창립 100주년을 맞아 오픈이노베이션 전략으로 폐암 신약 렉라자 등 성과를 거뒀다.
  • 유한양행은 바이오텍 기술 도입·투자와 YIP 등으로 폐암·알레르기 신약 파이프라인을 확장하고 있다.
  • 국내 대형 제약 부재 속에서 유한양행은 외부 혁신 기술 확보로 글로벌 신약 기업 도약을 노리고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

렉라자, 2015년 제노스코로부터 도입
기술도입·지분투자 등 선순환 생태계 구축

[편집자주] 유한양행이 6월 20일 창립 100주년을 맞았다. 1926년 설립된 유한양행은 안티푸라민과 삐콤씨 등 '국민약'을 앞세워 성장하며 국내 대표 전통 제약사로 자리매김했다. '주인 없는 회사'로 알려진 창업주 고(故) 유일한 박사의 창업 정신 또한 사회에 귀감을 줬다. 유한양행은 폐암 신약 '렉라자'의 성공을 기점으로 글로벌 신약 기업으로 도약하고 있다. 뉴스핌은 창립 100주년을 맞은 유한양행의 성장 궤적과 미래 전략을 3회에 걸쳐 짚어본다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행 폐암 신약 '렉라자'(성분명 레이저티닙) 기술수출 성공 배경에는 '오픈이노베이션' 전략이 자리 잡고 있다. 자체 연구개발 역량에 의존하지 않고 유망한 국내 바이오텍의 기술을 적극적으로 도입해 신약 개발 성공 확률을 높이는 방식이다.

제약·바이오 업계에서 신약 하나를 개발하는 데는 평균적으로 10~15년, 수조원의 비용이 든다. 하지만 후보물질 상당수는 임상 과정에서 실패한다. 오픈이노베이션은 바이오텍이 이미 후보물질을 발굴해 한 차례 검증을 거쳤기 때문에, 초기 연구 단계의 시행착오를 줄일 수 있다.

유한양행 중앙연구소 [사진=유한양행]

렉라자의 원개발사는 오스코텍의 신약 개발 자회사 제노스코다. 제노스코는 EGFR 변이 비소세포폐암을 표적하는 차세대 EGFR 저해제를 개발해왔고, 기존 폐암 치료제 대비 내성 돌연변이에 대한 활성이 우수하고 뇌전이 환자에서도 효과를 기대할 수 있는 물질로 평가받았다.

렉라자의 가능성을 알아본 유한양행은 2015년 이를 도입한 후 전임상 및 초기임상에 본격적으로 착수했다. 이후 2018년 초기 임상 데이터를 바탕으로 글로벌 제약사 존슨앤드존슨(J&J) 자회사 얀센 바이오테크에 렉라자를 기술수출 하는 데 성공했다.

당시 업계에서는 제노스코가 2014년 물질 특허를 출원한 뒤 약 7개월 만에 유한양행과 기술이전 계약을 맺은 점에 주목했다. 통상 기술실사와 계약 협상에 상당한 시간이 걸리는 것을 감안하면 빠른 속도로, 렉라자의 경쟁력이 탄탄했기 때문이라는 평가가 나온다.

유한양행은 렉라자의 국내 개발을 이어갔고, 지난 2021년 식품의약품안전처 품목 허가를 받으며 국산 신약 31호에 이름을 올렸다. J&J에 글로벌 개발 및 판권을 기술수출한 뒤에도 함께 글로벌 연구자 주도 임상 시험을 이어가는 등 지속적인 연구 성과를 창출하고 있다. 이에 렉라자는 유한양행이 국내 오픈이노베이션 모델의 성공을 입증한 상징적인 사례로 거론된다.

렉라자에 앞서 거론되는 오픈이노베이션 사례는 퇴행성 디스크 질환 치료제 후보물질 'YH14618'이다. YH14618은 유한양행이 지난 2009년 엔솔바이오사이언스로부터 도입한 물질로 국내에서 2b상까지 진행했지만, 통계적 유의성을 확보하지 못해 개발이 사실상 중단됐다.

유한양행은 그럼에도 YH14618을 포기하지 않았고, 지난 2018년 미국 척추질환 전문기업인 스파인바이오파마에 한국을 제외한 글로벌 개발·상업화 권리를 기술수출했다. 스파인바이오파마는 유한양행이 확보한 국내 임상 데이터를 바탕으로 미국 식품의약국(FDA)과 협의를 진행했고, 임상 2상을 생략하고 곧바로 3상에 진입하는 승인을 받았다.

유한양행은 렉라자 성공 이후에도 오픈이노베이션 전략을 꾸준히 이어가며 '포스트 렉라자' 발굴에 주력 중이다. 현재 후속 주자로 주목받는 파이프라인 가운데 하나는 알레르기 질환 신약 후보물질 'YH35324'(레시게르셉트)'다. 해당 후보물질은 지난 2020년 국내 바이오텍 지아이이노베이션으로부터 도입했다. 유한양행은 일본을 제외한 글로벌 권리를 갖고 있다.

알레르기 치료제 시장은 스위스 제약사 로슈와 노바티스가 공동 판매하는 블록버스터 '졸레어'(성분명 오말리주맙)가 사실상 독점하고 있다. 하지만 졸레어는 일부 환자에서 반응이 제한적이고 반복 투여가 필요하다는 한계를 안고 있다.

지아이이노베이션은 이를 개선하고자 면역글로불린 E(IgE)를 더욱 강력하게 억제하는 차세대 항(anti) 면역글로불린 E(IgE) 계열 융합 단백질을 개발했고, 유한양행은 글로벌 경쟁력이 충분하다고 판단해 기술을 도입했다. 알레르기·면역질환 시장은 수십조원 규모로 성장 중인 분야로 미래가 밝다. 특히 두드러기, 천식, 아토피 등으로 적응증 확장 가능성도 존재한다.

유한양행은 최근 '유럽 알레르기 임상면역학회(EAACI 2026) 연례 학술대회'에서 레시게르셉트 임상 1b상 결과를 발표했으며, 반복 투여 조건에서도 양호한 안전성 프로파일을 보인 것으로 나타났다. 투여 용량이 증가할수록 약물 노출이 증가했으며 혈중 유리 IgE는 용량 의존적으로 감소했다. 이상반응으로 인한 중도 탈락 사례나 약물 관련 중대한 이상반응 또한 보고되지 않았다. 현재 글로벌 임상 2상을 진행 중이며 기술수출 기대감을 높이고 있다.

[AI 인포그래픽]

지난 2023년에는 제이인츠바이오로부터 HER2 변이 비소세포폐암 치료제 후보물질 'YH42946'을 도입했다. YH42946은 HER2 돌연변이 활성을 억제하해 암 신호 전달을 저해하는 경구용 표적항암제다. 현재 글로벌 임상 1/2상이 진행 중이며, 렉라자 이후 차세대 폐암 파이프라인 가운데 하나로 주목받고 있다.

유한양행의 오픈이노베이션은 기술 도입에만 머물지 않는다. 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 투자도 적극적으로 진행하고 있다. 유망 바이오텍에 초기 단계부터 투자해 협력 관계를 구축하고, 필요할 경우 공동 연구나 기술 도입으로 연결하는 선순환 구조를 만들고 있다.

유한양행이 투자한 바이오텍은 애드파마, 이뮨온시아, 프로젠, 메디라마, 노보메디슨, 에임드바이오, 지아이이노베이션, 엔솔바이오사이언스 등이 있다. 특히 유한양행은 단기적인 투자 수익보다 장기적인 기술 협력 가능성에 무게를 둔 것으로 파악된다. 실제로 투자 기업 가운데 일부는 공동 연구개발이나 기술이전 협력으로 이어지며 시너지를 내고 있다.

국내 제약산업이 신약 개발 중심으로 재편되는 과정에서 오픈이노베이션은 선택이 아닌 필수 전략으로 자리 잡고 있다. 신약 개발 비용이 급증하고 기술 난도가 높아지면서 한 기업이 모든 연구개발 과정을 독자적으로 수행하기 어려워졌기 때문이다.

유한양행은 일찍부터 이러한 변화에 대응해 외부 혁신을 내부 성장 동력으로 연결하는 모델을 구축했다. 그 결과 국내 제약사 가운데 선구적으로 성공적인 오픈이노베이션 사례를 만들어냈고, 렉라자를 통해 글로벌 시장에 진출하는 성과를 거뒀다. 

유한양행의 오픈이노베이션은 최근 기초연구 영역으로까지 확장되고 있다. 회사는 지난 2022년부터 '유한 이노베이션 프로그램(YIP)'을 운영하며 대학과 공공연구기관 연구자의 초기 아이디어 발굴에 나서고 있다. 선정 과제에는 1년간 과제당 1억원의 연구비를 지원하고, 연구 성과에 따라 공동 연구와 기술이전도 추진한다. 

유한양행이 오픈이노베이션에 집중한 배경에는 국내 제약산업의 현실에 대한 판단이 깔려있기도 하다. 글로벌 시장에서 신약을 개발하고 상업화까지 수행할 수 있는 대형 제약사가 국내에는 아직 부족한 만큼, 외부 혁신 기술을 적극적으로 확보해 경쟁력을 키워야 한다는 것이다.

실제 김열홍 유한양행 R&D 총괄사장은 지난해 열린 '제약바이오 글로벌 진출 가속화 전략 토크 콘서트'에서 "글로벌 블록버스터를 보유하고 지속적으로 신약 후보를 발굴·개발할 수 있는 글로벌 수준의 제약회사가 국내에는 아직 없다"며 "국내 제약사가 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 초기 단계에서 오픈이노베이션 전략이 필요하다"고 밝힌 바 있다. 

sykim@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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