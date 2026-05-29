유한양행, 스킨케어 브랜드 '더이유' 론칭…DAY6 원필 모델 발탁

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60년 비타민 연구 노하우 담은 '비타 엑소좀' 공개

중국·대만 진출 추진…K-뷰티 사업 확대

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 60년간 축적한 비타민 연구 노하우를 바탕으로 스킨케어 브랜드 '더이유(THE·I·YU)'를 공식 출시했다고 29일 밝혔다. 브랜드 첫 공식 모델로는 그룹 DAY6 멤버 원필을 발탁하고 론칭 캠페인도 함께 전개한다.

더이유는 '피부 변화에는 반드시 이유가 있다'는 철학을 바탕으로 기획된 브랜드다. 브랜드명에는 한국어 표현인 '더 행복할 이유'와 한자어 '得理由(이유를 얻다)' 의미를 담았으며, 글로벌 시장을 고려해 영문 표기 'THE·I·YU'를 사용했다.

유한양행 더이유 모델 원필 [사진=유한양행]

첫 제품군은 비타민 기반 스킨케어 라인인 '비타 엑소좀 8000(VITA EXOSOME 8000)' 시리즈다. 핵심 성분인 'VITA EXOSOME 8000'은 8가지 비타민과 비타민나무 열매추출물 유래 엑소좀 성분을 결합한 독자 포뮬러다.

유한양행은 특허 마이크로버블 공법을 적용해 유효 성분의 안정성과 피부 전달력을 높였다고 설명했다. 여기에 글루타치온과 나이아신아마이드를 배합해 브라이트닝 효과도 강화했다.

올해 2분기에는 '비타 엑소좀 8000 생기 흡수 앰플', '비타 엑소좀 8000 광채 잠금 수분크림', '비타 엑소좀 8000 생기 리바이탈 미스트' 등 3종을 우선 출시한다. 이어 3분기에는 세럼, 마스크팩, 토너패드, 립밤 등을 추가로 선보이며 라인업을 확대할 계획이다.

브랜드 모델로 발탁된 DAY6 원필은 브랜드 캠페인에 참여해 '어제보다 오늘 더 피부가 맑아질 수밖에 없는 이유'라는 메시지를 전달한다. 회사 측은 원필의 맑고 진정성 있는 이미지가 브랜드 방향성과 부합한다고 설명했다.

유한양행은 오는 7월 서울에서 브랜드와 제품 체험 중심의 팝업스토어를 운영할 예정이다. 국내 출시와 함께 중국·대만 시장 진출도 추진하며 향후 일본과 동남아 등 아시아 시장으로 사업을 확대한다는 계획이다.

유한양행 관계자는 "제약사로서 축적해온 비타민 배합 기술과 성분 전달력에 대한 이해를 브랜드에 담았다"며 "소비자가 피부 변화의 과학적 이유를 직접 체감할 수 있도록 연구 기반 혁신을 이어가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com