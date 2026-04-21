유한양행, AI 심전도 모니터링 '메모큐' 상용화

AI 핵심 요약beta
- 유한양행이 휴이노와 함께 AI 텔레메트리 솔루션 메모큐를 21일 상용화했다.
- 메모큐는 입원 환자의 심전도를 실시간 분석해 이상 징후를 조기 감지한다.
- 기존 와이파이 인프라 활용으로 도입 부담을 낮추고 환자 안전 관리를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 디지털 헬스케어 기업 휴이노와 함께 AI 텔레메트리 솔루션 '메모큐(MEMO Cue)'를 상용화했다고 21일 밝혔다.
이번 메모큐 공급은 간호·간병통합서비스를 운영 중인 에이치플러스 양지병원을 대상으로 진행되며, 심장 모니터링이 필요한 주요 진료과를 중심으로 약 100개 병상에 적용될 예정이다.
메모큐는 입원 환자의 심전도 데이터를 실시간으로 분석해 이상 징후를 조기에 감지하고 의료진의 신속한 판단을 지원하는 AI 기반 텔레메트리 솔루션이다. 기존 중환자실 중심의 실시간 모니터링 환경을 일반 병동까지 확장할 수 있도록 설계돼 병원 전반의 환자 안전 관리 체계 구축에 기여할 수 있다.
특히 별도의 네트워크 게이트웨이 설치 없이 병원 내 기존 와이파이와 통신 인프라를 활용할 수 있어 도입 부담을 낮춘 점이 특징이다.
메모큐에 포함된 초소형 웨어러블 심전계 '메모 패치 M(MEMO Patch M)'은 환자 편의성과 안전성을 고려해 설계됐다. 제세동(전기충격) 보호 회로를 적용해 치료 에너지의 99% 이상을 환자에게 전달하면서도, 충격 이후 5초 이내 측정을 재개할 수 있다. 해당 제품은 미국 식품의약국(FDA) 510(k) 승인을 획득했으며, 국제 의료기기 안전 규격 IEC 60601-1 기준 최고 전기적 안전 등급인 'Type CF Defib-proof'를 확보했다.
유한양행 관계자는 "정확한 알람과 빠른 대응이 가능한 고도화된 원내 모니터링 시스템 구축을 통해 입원 환자의 안전한 회복에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
sykim@newspim.com