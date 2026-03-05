유한양행-휴이노, '세계 맥박의 날 2026' 시민 체험 부스 성료

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행이 디지털 헬스케어 혁신 기업 휴이노와 지난 1일 서울 동대문디자인플라자(DDP) 어울림광장에서 열린 '세계 맥박의 날(Pulse Day) 2026' 행사에 참여해 스마트 AI 텔레메트리 '메모 큐(Memo Cue)'를 활용한 실시간 심전도 체험 프로그램을 운영했다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 3월 1일 세계 맥박의 날을 맞아 대한부정맥학회가 주최한 글로벌 공공 인식 캠페인의 일환으로, 부정맥에 대한 올바른 이해와 조기 발견의 중요성을 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.

세계 맥박의 날 행사 현장 사진 [사진=유한양행]

유한양행과 휴이노는 행사 현장에서 메모 큐 솔루션을 통해 방문객의 심전도(ECG)와 맥박을 실시간으로 측정하고, 룰렛 이벤트를 통해 '심박수 올리기·내리기' 미션을 수행하는 참여형 프로그램을 진행했다. 방문객은 러닝·제자리 뛰기·명상 등 간단한 동작을 통해 심박 변화를 직접 경험하고, 그에 따른 심전도 파형 변화를 현장에서 확인했다.

특히 ▲움직임 중에도 노이즈 없이 깨끗하게 표현되는 심전도 파형 ▲실시간 부정맥 자동 분류 및 표기 기능이 현장을 찾은 시민들의 관심을 끌었다. 중장년층은 물론 가족 단위 나들이객과 외국인 방문객까지 다양한 연령·국적의 시민들이 부스를 방문해 성황을 이뤘다.

유한양행 관계자는 "대한부정맥학회가 주최한 이번 '세계 맥박의 날' 행사에 참여한 것을 계기로, 심장 건강 관리의 중요성이 널리 알려지길 바란다"며, "앞으로도 다양한 홍보 활동을 통해 유한양행과 휴이노가 디지털 헬스케어 분야에서 심장 건강 관리의 효율성을 알리는 데 힘쓰겠다"고 밝혔다.

한편, 유한양행과 휴이노는 2022년 웨어러블 심전도 측정기기 '메모 패치(MEMO Patch)'의 국내 유통을 시작으로 긴밀한 협력 관계를 구축해 왔다. 지난해에는 스마트 AI 텔레메트리 솔루션 '메모 큐(MEMO Cue)'에 대한 국내 판매 계약을 체결하며 협력 범위를 한층 확대했다. 양사는 심전도 모니터링 수요가 높은 상급종합병원을 중심으로 메모 패치와 메모 큐 솔루션 도입 확대를 추진하고 있다.

