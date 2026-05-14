유한양행, 렉라자 유럽 상업화 마일스톤 3000만 달러 수령

AI 핵심 요약beta
- 유한양행은 14일 레이저티닙 유럽 상업화로 3000만달러 마일스톤을 수령한다고 밝혔다
- 이번 수령으로 레이저티닙 관련 누적 마일스톤은 3억달러에 이르렀으며 전체 계약액 9억5000만달러의 약 3분의 1 수준을 확보했다
- 레이저티닙은 4개 대륙에 진출해 글로벌 영향력을 넓히고 있으며 처방 확대에 따라 판매 로열티 수익도 증가할 전망이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 유한양행은 얀센 바이오테크에 기술수출한 비소세포폐암 치료제 '레이저티닙(국내명 렉라자)'의 유럽 상업화에 따른 3000만달러 규모의 마일스톤을 수령할 예정이라고 14일 밝혔다.
이번 마일스톤은 레이저티닙과 얀센 바이오테크의 '아미반타맙(Amivantamab)' 병용요법의 유럽 상업화 개시에 따른 단계별 기술료다.
이번 수령으로 유한양행이 현재까지 확보한 레이저티닙 관련 누적 마일스톤 규모는 계약금을 포함해 총 3억달러에 달하게 됐다.
세부적으로는 ▲2018년 11월 계약금 5000만달러 ▲2020년 4월 병용 개발 진행에 따른 3500만달러 ▲2020년 11월 병용 임상 3상 투약 개시에 따른 6500만달러 ▲2024년 9월 미국 상업화 개시에 따른 6000만달러 ▲2025년 5월 일본 상업화 개시에 따른 1500만달러 ▲2025년 10월 중국 상업화 개시에 따른 4500만달러 ▲2026년 5월 유럽 상업화에 따른 3000만달러 등이다.
유한양행이 계약을 통해 수령하기로 한 전체 마일스톤 규모는 계약금을 포함해 총 9억5000만달러다. 현재까지 전체의 약 3분의 1 수준을 확보했다.
유한양행은 병용요법 처방 확대에 따라 매출 기반 판매 로열티도 2024년부터 수령 중이다. 이번 유럽 상업화를 계기로 글로벌 시장 저변이 확대되면서 향후 로열티 수익도 증가할 것으로 보인다.
레이저티닙은 현재 아시아, 유럽, 아메리카, 오세아니아 등 4개 대륙에 진출해 글로벌 영향력을 확대하고 있다. 특히 지난해 11월 미국종합암네트워크(NCCN) 가이드라인에서 EGFR 변이 비소세포폐암 1차 치료 최선호 요법(Category 1)으로 등재되며 글로벌 표준 치료 지침으로 자리 잡고 있다.
sykim@newspim.com