GC녹십자, 머크와 바이오의약품 생산 협력…공급망 안정성 강화

AI 핵심 요약beta
- GC녹십자가 14일 머크 라이프사이언스와 바이오의약품 개발 및 GMP 생산 공정 MOU를 체결했다.
- 서울 강남구 머크 본사에서 협약식을 열고 원부자재 공급과 제조 효율화 협력을 강화한다.
- 알리글로·헌터라제 생산 안정화와 기술 공유로 글로벌 공급망 리스크를 관리한다.
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원부자재 공급·공정 기술 협력 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자는 글로벌 과학기술 기업인 Merck 라이프사이언스와 바이오의약품 개발 및 GMP(의약품 제조·품질관리기준) 생산 공정 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
협약식은 서울 강남구 한국머크 본사에서 진행됐으며, 김영임 머크 라이프사이언스 프로세스 솔루션 비즈니스 대표와 신웅 GC녹십자 운영 총괄 부문장 등이 참석했다. GC녹십자는 주요 바이오의약품 생산에 필요한 원부자재 공급 협력을 강화하고 제조 공정 효율화 및 공급 안정성 제고를 위한 협력 체계를 구축할 계획이다.
GC녹십자는 협약을 계기로 미국 시장에 출시한 혈장분획제제 '알리글로(Alyglo)'와 헌터증후군 치료제 '헌터라제(Hunterase)' 등 주요 포트폴리오의 안정적인 생산 체계를 확보하고 글로벌 시장 수요에 보다 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
머크는 원료 확보부터 공정 기술 지원까지 생산 전반에 필요한 협력 체계를 제공한다. 엄격한 내부 품질 관리 기준을 충족한 제품 배치를 안정적으로 공급함으로써 제조 공정상 발생할 수 있는 공급망 리스크를 선제적으로 관리한다는 방침이다.
양사는 제조 공정 효율화를 위한 기술 협력 강화를 위해 정기적인 기술 및 공정 협의체를 운영할 예정이다. 이를 통해 최신 공정 기술 정보를 공유하고 품질 경쟁력을 높이는 한편, 공동 연구개발(R&D) 기회도 지속적으로 모색할 계획이다.
신웅 GC녹십자 운영 총괄 부문장은 "이번 협력은 주요 희귀질환 치료제와 필수의약품 생산 및 공급 기반을 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "긴밀한 기술 협력과 공정 최적화를 통해 제조 전반의 리스크를 최소화하고 세계적 수준의 품질 경쟁력을 갖춘 의약품 생산 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.
김영임 머크 라이프사이언스 프로세스 솔루션 비즈니스 대표는 "머크는 글로벌 기술력을 바탕으로 고객의 생산 역량 강화를 위해 노력해왔다"며 "이번 협업을 통해 GC녹십자의 핵심 치료제들이 안정적으로 공급될 수 있도록 최적의 생산 환경을 지원하겠다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 국내 제약바이오 산업의 경쟁력 제고와 생산 효율 향상을 위해 힘쓰겠다"고 덧붙였다.
sykim@newspim.com