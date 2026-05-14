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상장사 합병가액 '주가'→'공정가액' 변경법 국회 통과

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  • 국회 정무위원회가 14일 전반기 마지막 회의에서 자본시장법 등 7개 법안을 여야 합의로 처리했다.
  • 자본시장법 개정안은 상장사 합병 시 공정가액 방식을 도입해 소액주주 보호를 강화하도록 했다.
  • 개인정보보호법 개정안은 AI 학습을 위해 원래 수집 목적 외 개인정보 활용을 허용하도록 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전반기 마지막 전체회의서 자본시장법 개정안 등 7개 법안 의결
선불식 할부거래 사금고화 차단 '할부거래법 개정안', 보험업법 개정안 처리
AI기술 발전 위해 수집 목적 외 개인정보 활용 허용법도 처리

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국회 정무위원회가 14일 전반기 마지막 전체회의를 열고 자본시장법 개정안 등 7개 법안을 처리했다.

국회 정무위원회가 14일 전반기 마지막 전체회의를 열고 자본시장법을 비롯한 7개 분야 위원장 대안 법률을 여야 합의로 처리했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 14일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 전체회의에서 윤한홍 위원장이 의사봉을 두드리고 있다. 2026.05.14 mironj19@newspim.com

우선 자본시장법 개정안은 상장사 합병 시 주가뿐 아니라 자산·수익가치를 종합 반영한 '공정가액' 방식으로 합병가액을 산정하도록 해 소액주주 보호를 강화하도록 했고, 합병 과정에서 이사회 의견서를 작성 ·공시하도록 의무화하고 외부평가 절차도 강화하는 내용도 담겼다.

기업의 본질가치가 높은데도 저평가된 주가를 기준으로 합병비율이 정해져 소액주주가 불리해지는 일을 막겠다는 취지다. 그동안 대주주는 경영권 프리미엄을 받고 지분을 처분할 수 있었지만, 일반 주주는 저평가된 주가 기준으로 산정된 합병 비율을 그대로 받아들여야 했다.

이 법안이 국회 본회의를 통과되면 순자산과 미래 현금흐름을 합산해 산정한 공정가액이 합병가액에 반영돼 소액주주 보호가 강화된다. 의무공개매수제도와 5%룰(대량보유 보고) 개선은 이번 대안에서 제외됐다. 찬반 쟁점이 여전히 크다는 이유에서다.

정무위는 이날 할부거래법 개정 대안을 통해 선불식 할부거래 정보시스템 구축 근거를 마련하고, 공제조합이 공정거래위원회의 시정명령을 이행하지 않을 경우 설립인가를 취소할 수 있도록 했다.

또한 지배주주와 특수관계인에 대한 신용공여 제한 규정을 신설해 선수금의 '사금고화'를 차단하는 장치를 마련했다.

보험업법 개정안도 처리됐다. 보험설계사와 법인보험대리점(GA) 임원에 대한 결격사유에 금융 관련 법령을 추가 확대되며, 금융 관련 법령 위반으로 형을 선고받은 경우 제척기간도 5년으로 강화된다.

보험 설계사 등의 결격 사유에 해당하는 부분이 재판 등을 통해 증명되는 경우 등록 취소 과정에서 송무를 생략할 수 있도록 하고, 보험대리점 및 중개사에 업무정지에 갈음한 과징금을 부과할 수 있는 안도 넣어 내부 직원을 보호할 수 있는 장치도 설계했다.

보이스피싱 대응도 강화된다. 조인철, 한정애 의원안이 반영된 전기통신금융사기 특별법 개정안은 범죄수익 은닉 사건에서 수사 협조자에 대한 형벌 감면 제도를 도입했다. 조직형 금융사기 수사 효율성을 높이기 위한 장치다.

개인정보보호법 개정안은 가명·익명처리만으로는 AI 기술발전을 위한 학습이 어려운 경우, 공익 또는 사회적 편익 증진 목적 아래 엄격한 안전장치를 전제로 원래 수집 목적 외 개인정보 활용을 허용하는 내용을 담았다. 이 법이 국회 본회의를 통과되면 AI 개발을 위해 당초 수집 목적 외 개인정보를 활용할 수 있게 된다.

다만 무제한 활용은 아니다. 사전에 개인정보 영향평가를 실시해야 하며, 개인정보보호위원회 심의·의결을 거쳐야 한다. 이후에도 주기적 사후관리 대상이 된다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 일부개정법률안도 통과됐다. 이를 통해 공정거래위원회의 결정시 신고인의 이의신청 절차를 신설되고, 법원의 공정위에 대한 자료제출명령권을 강화해 피해자의 입증 부담이 완화될 전망이다.

전기통신금융사기피해방지 및 피해 환급에 관한 특별법은 전기통신금융사기 범죄 및 이에 관련된 범죄수익 은닉 범죄에 사법 협조자 형벌 감면제도를 도입하는 내용이다.

마지막으로는 하도금거래공정화에 대한 법률 개정안으로 공정거래위 및 당사자에 대한 법원의 자료제출 명령에 대해 독점규제 및 공정거래에 대한 명령을 준용하도록 해 제도의 통일적 적용을 도모했다. 처분의 기산점을 신고접수일로 변경하고 사건이 분쟁조정절차로 이관되는 경우 분쟁조정기간을 처분 시효의 계산에서 제외하도록 했다.

이 법안은 국회 법제사법위원회의 자구심사를 거쳐 국회 본회의에 상정될 예정이다. 여야 합의로 통과된 법안이어서 국회 본회의를 무리 없이 넘길 가능성은 적지 않다.

한편, 이날 정무위 일정에서 업계의 관심이 컸던 디지털자산기본법은 상정조차 되지 못했다. 가상자산 산업 제도화에 대한 시장 기대가 높아지는 가운데 관련 입법이 미뤄지면서 업계에서는 아쉬움을 나타내고 있다. 관심을 끌었던 서민금융 관련 일부 법안과 추가 자본시장 규제 법안들도 최종 처리되지 못했다.

dedanhi@newspim.com

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임병택 시흥시장 무투표 당선 확정 [시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 6·3 지방선거 경기 시흥시장 선거에서 더불어민주당 임병택 후보의 무투표 3선 당선이 사실상 확정됐다. 수도권 인구 50만 이상 대도시 기초단체장 선거에서 투표 없이 당선인이 결정되는 것은 지난 1995년 지방선거 도입 이후 처음 있는 일이다. 더불어민주당 시흥시장 임병택 예비후보 출근길 인사. [사진=임병택 시흥시장 예비후보 선거캠프] 15일 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 후보 등록 마감 시한인 이날 오후 6시까지 시흥시장 선거에는 임병택 현 시장만이 단독으로 등록을 마쳤다. 경쟁 후보가 나타나지 않으면서 임 후보는 별도의 투표 절차 없이 선거일에 당선인 신분을 확정짓게 됐다. 이번 사태의 핵심은 제1야당인 국민의힘이 후보를 내지 못한 데 있다. 국민의힘 경기도당은 추가 공모를 세 차례나 연장하며 막판까지 '임병택 대항마'를 찾기 위해 총력을 기울였다. 공천관리위원회가 시흥시를 전략공천 지역으로 지정하고 함진규 전 한국도로공사 사장 등 중량감 있는 인물들에게 출마를 권유했으나 모두 고사한 것으로 알려졌다. 시흥은 과거 민선 4기 후반기 재·보궐 선거부터 현재까지 내리 민주당 계열 시장이 당선된 '보수 험지'로 분류된다. 특히 지난 21대 대선에서도 이재명 당시 후보가 경기도 내 최고 득표율(57.14%)을 기록했던 곳이라 국민의힘 입장에서는 후보 영입에 더욱 난항을 겪었다는 분석이다. 무투표 당선이 확실시된 임 후보는 이번 당선으로 '최연소 3선 시장'과 '수도권 첫 무투표 기초단체장 당선'이라는 전무후무한 타이틀을 얻게 됐다. 임 후보는 이날 자신의 SNS를 통해 "시흥시민들께서 만들어주신 역사다. 최선을 다하겠다"며 "재선 기간 물길을 바꿨다면, 이제는 그 물살을 타고 시흥을 정말 잘 사는 도시로 만들겠다"고 소감을 밝혔다. 그는 민선 9기 최우선 과제로 '국가 첨단 바이오 특화단지 완성'과 '배곧서울대병원 본공사 안착'을 꼽으며 시흥의 대전환을 완성하겠다는 포부를 피력했다. 공직선거법 제190조에 따라 단독 후보자가 된 임 후보는 공식 선거운동 기간 유세차나 확성기를 이용한 선거운동을 할 수 없다. 다만 후보자 신분은 유지하며 정책 설명 활동이나 자당 소속 시·도의원 후보들에 대한 지원은 가능하다. 지역 정가 관계자는 "거대 야당이 후보조차 내지 못한 것은 수도권 민심의 지형 변화와 인물난을 단적으로 보여주는 사건"이라며 "임 시장이 투표 없이 당선된 만큼, 향후 시정 운영에서 더욱 강력한 추진력을 얻게 될 것으로 보인다"고 전망했다. 1141world@newspim.com 2026-05-15 21:54
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李대통령 지지율 61%[한국갤럽] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령 국정 지지율이 직전 조사보다 소폭 하락해 60%대 초반을 기록했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다. 한국갤럽이 지난 12∼14일 전국 만 18세 이상 유권자 1011명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 '잘하고 있다'는 응답은 61%로 집계됐다. 2주 전 조사 대비 3%포인트(p) 하락했다. 이재명 대통령이 14일 청와대 여민관에서 33차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 반면 '잘못하고 있다'는 응답은 28%로 직전 조사 대비 2%p 올랐다. '의견 유보'는 11%로 집계됐다. 직무수행 긍정 평가 이유로는 '경제·민생'(26%)이 가장 높았다. 뒤이어 '외교'(10%), '전반적으로 잘한다'(7%) 순이었다. 부정평가 이유는 '과도한 복지·민생지원금', '도덕성 문제·본인 재판 회피'가 각각 10%로 가장 높았다. 뒤이어 '경제·민생·고환율'(9%), '전반적으로 잘못한다'(8%) 순이었다. 한국갤럽은 "2주 전과 비교하면 부정 평가 이유에서 도덕성 관련 지적이 늘었다"며 "이는 여당이 추진하는 윤석열 정권 조작 수사·기소 특검에 공소 취소 권한 부여 공방 영향으로 보인다"고 분석했다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45%, 국민의힘이 23%를 기록했다. 민주당은 직전 조사 대비 1%p 떨어진 반면 국민의힘은 2%p 올랐다. 조국혁신당은 2%, 개혁신당은 4%, 진보당은 1%의 지지도를 기록했다. 무당층 응답자는 24%로 집계됐다. 특히 민주당이 추진 중인 이른바 '조작기소 특검법'에 이 대통령 재판을 무효화할 수 있는 공소 취소 권한을 부여하는 것과 관련해서는 반대 의견이 더 많았다. '공소 취소 권한을 부여해야 한다'는 응답은 27%, '부여해선 안 된다'는 응답은 44%로 집계됐다. 의견 유보는 28%였다. 이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-05-15 11:06

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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