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[유한양행 100돌] ③'포스트 렉라자' 개발 속도…다음 100년을 준비하다

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  • 유한양행이 6월20일 창립 100주년을 맞아 포스트 렉라자 발굴과 R&D 전략 고도화에 나섰다.
  • 비만·대사질환·항암·알레르기 분야에서 맞춤형 개발·뉴코 전략·TPD 플랫폼·AI 신약개발 등을 통해 후속 파이프라인과 자본 조달을 다변화하고 있다.
  • 레시게르셉트·YH25724 등 5대 후보와 뉴코·플랫폼 기술을 앞세워 글로벌 톱50 혁신 신약 기업 도약을 추진하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

TPD 전담 조직 신설 및 기술 확보 확대
AI 신약개발 역량 강화…연구 효율성 ↑

[편집자주] 유한양행이 6월 20일 창립 100주년을 맞았다. 1926년 설립된 유한양행은 안티푸라민과 삐콤씨 등 '국민약'을 앞세워 성장하며 국내 대표 전통 제약사로 자리매김했다. '주인 없는 회사'로 알려진 창업주 고(故) 유일한 박사의 창업 정신 또한 사회에 귀감을 줬다. 유한양행은 폐암 신약 '렉라자'의 성공을 기점으로 글로벌 신약 기업으로 도약하고 있다. 뉴스핌은 창립 100주년을 맞은 유한양행의 성장 궤적과 미래 전략을 3회에 걸쳐 짚어본다.

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 창립 100주년을 맞은 유한양행이 '포스트 렉라자' 발굴에 속도를 내고 있다. 폐암 신약 '렉라자'(성분명 레이저티닙)의 글로벌 성공으로 신약개발 역량을 입증한 만큼 업계와 시장의 관심은 차세대 파이프라인과 연구개발(R&D) 전략으로 향하는 모습이다. 

유한양행은 비만·대사질환과 항암, 알레르기 등 미래 성장성이 높은 분야를 중심으로 후속 파이프라인 확보에 집중하고 있다. 기존 기술도입과 공동연구 중심의 오픈이노베이션을 넘어 후보물질 특성에 따라 개발 방식을 차별화하고, 신규 연구개발(R&D) 법인 '뉴코(NewCo)' 설립을 추진하며 R&D 전략을 확대하고 있다. 

[AI 인포그래픽=유한양행 IR 자료 참고]

지난달 28일 열린 R&D 데이에서 유한양행은 각 파이프라인의 특성에 맞춰 상업화와 기술수출, 공동개발, 외부 투자 유치 등을 병행하는 맞춤형 개발 전략을 제시한 바 있다. 

조기 상업화가 가능한 특정 유전자 변이 암종 치료제의 경우 신속한 1·2상 임상을 통해 국내 조건부 허가를 먼저 확보한 뒤, 상용화와 동시에 다른 암종을 대상으로 연구자 임상과 병용요법 데이터를 축적하는 방식을 택하겠다는 구상이다. 이후 확보한 임상 데이터를 기반으로 글로벌 제약사에 기술수출을 추진할 계획이다.

전임상 단계에서 병용치료 가능성이 확인된 항암제는 글로벌 제약사의 기존 제품과 병용투여 공동 임상을 진행하면서 단계적으로 기술이전을 추진하는 전략도 마련했다. 이는 렉라자를 통해 축적한 경험이 반영된 결과로 풀이된다. 그동안 유망 후보물질을 발굴하고 기술수출하는 데 주력해왔다면, 후보물질별 성공 가능성을 높일 수 있는 최적의 사업화 전략을 설계하는 방향으로 R&D 체계를 고도화하겠다는 의지다. 

대규모 임상 개발이 필요한 후보물질에 대해서는 새로운 방식도 도입한다. 대표적인 것이 현재 검토 중인 뉴코 전략이다. 뉴코 전략의 핵심은 대규모 자금이 필요한 신약 후보물질의 임상 개발을 외부 자본과 결합해 추진하는 것이다. 유한양행이 보유한 후보물질의 개발 권한을 뉴코로 이전하고, 유한양행은 상당 지분을 보유하는 구조다. 임상 개발 자금은 벤처캐피탈(VC) 등 재무적 투자자를 통해 조달한다.

이를 통해 회사는 막대한 임상 비용 부담을 줄이면서도 개발 성과에 대한 경제적 권리를 유지할 수 있다. 특히 다수의 적응증 개발이나 병용요법 확대가 필요한 신약은 임상이 확대될수록 개발비가 급증하는 만큼 외부 자본을 활용해 개발 속도를 높일 수 있을 것으로 보인다. 

알레르기 치료제 '레시게르셉트'(YH35324)와 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제 'YH25724', 만성신장병 치료제 개발과 상업화에 뉴코 전략이 적용될 가능성이 제기된다. 

유한양행은 이 같은 R&D 전략과 함께 5개의 포스트 렉라자 후보군을 제시했다. 알레르기 치료제 ▲레시게르셉트 ▲MASH 치료제 YH25724 ▲HER2 표적항암제 YH42946 ▲HER2/4-1BB 이중항체 네스프로타미그(Nesfrotamig) ▲EGFR 이중항체 기반 면역항암제 YH32364 등이다. 

플랫폼 기술 확보 역시 유한양행이 다음 100년을 준비하기 위해 공을 들이는 분야다. 최근 국내외 제약업계가 단일 신약보다 지속적으로 신약을 창출할 수 있는 플랫폼 기술 확보에 집중하고 있는 만큼 유한양행도 이에 발맞추고 있다. 

대표적인 분야가 'TPD'(표적 단백질 분해)다. 유한양행은 이미 내재화한 TPD 기술을 초기 과제에 적용해 퍼스트인클래스(First-in-Class) 단백질 분해제 개발을 앞당기겠다는 구상이다. 

해당 구상은 조직 개편에서도 드러난다. 유한양행은 올 초 중앙연구소 내 TPD 전담 조직 신설을 추진하고 신규 모달리티 연구 역량 강화에 나섰다. 업계에서는 유한양행이 차세대 성장동력으로 TPD를 낙점한 것으로 해석했다. 실제로 유한양행은 업테라, 카나프테라퓨틱스, 사이러스테라퓨틱 등과 협력하며 관련 기술 확보를 확대해왔다.

국내에서 다수의 제약사들이 뛰어들고 있는 '비만 치료제' 개발 전략도 차별화에 초점이 맞춰져 있다. 현재 글로벌 비만 치료제 시장은 GLP-1 계열 약물이 주도하고 있지만 장기 투여에 따른 불편함과 공급 부족, 높은 약가, 위장관 부작용, 근육 감소 등의 한계가 지적된다.

유한양행은 이러한 미충족 수요를 겨냥해 월 1회 투여가 가능한 초장기 지속형 주사제와 경구용 합성신약 개발을 추진하고 있다. 또 GLP-1 계열 치료제와 병용해 근육 감소를 최소화하면서 지방을 선택적으로 줄일 수 있는 차세대 비만 치료제 개발도 검토하고 있다.

인공지능(AI) 기반 신약개발 역량 강화에도 나섰다. 유한양행은 자체 AI 플랫폼 'Yu-NIVUS'를 통해 분자 설계와 선별, 분석을 통합하고 신약 아이디어 발굴부터 후보물질 최적화까지 연구 효율성을 높인다는 계획이다. 오는 2027년에는 신약 최적화 시스템 구축을 목표로 하고 있다.

이 같은 변화는 단순한 파이프라인 확대를 넘어 유한양행의 R&D 전략이 진화하고 있음을 보여준다. 오픈이노베이션을 통해 유망 기술을 확보하고 렉라자를 탄생시켰다면, 이제는 후보물질 특성에 맞는 개발 전략과 플랫폼 기술, 외부 자본 활용 모델을 결합해 지속 가능한 신약 창출 체계 구축을 시도하고 있다. 

조욱제 유한양행 대표이사는 올해 시무식에서 글로벌 '톱50 제약사' 도약을 목표로 제시했다. 이는 외형 성장을 넘어 글로벌 혁신신약 기업으로 체질을 전환하겠다는 선언으로 풀이된다.

유한양행은 지난 100년 동안 '국민약 기업'에서 '신약개발 기업'으로 성장해왔다. 앞으로의 100년은 글로벌 시장에 진출할 혁신 신약을 지속적으로 개발하고, 성과를 낼 수 있는 기업으로 성장할 수 있느냐에 달려 있다.

렉라자가 유한양행의 신약 개발 역량을 입증한 첫 번째 성과였다면, 앞으로는 후속 파이프라인의 개발과 사업화 성과가 회사의 경쟁력을 좌우할 것이라는 관측이 나온다. 창립 100주년을 맞은 유한양행이 진화한 R&D 전략을 바탕으로 글로벌 시장에서 존재감을 키워나갈지 주목된다. 

sykim@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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