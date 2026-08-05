파두, FMS 2026서 '파두 2.0' 비전 공개

AI 데이터센터 맞춤형 컨트롤러 전략 공개

하반기 공급 앞두고 'Gen6 SSD' 실물 첫 전시

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 데이터센터 반도체 전문기업 파두는 미국 실리콘밸리에서 개최 중인 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 '파두 2.0' 비전을 발표하고 인공지능(AI) 데이터센터 특화 솔루션과 차세대 기술 로드맵을 공개했다고 5일 밝혔다.

파두는 행사 첫날인 4일(현지시간) 기조연설을 통해 AI 데이터센터 환경 변화에 대응하는 사업 전략과 주요 기술을 소개했다. 이와 함께 대형 전시부스를 마련해 차세대 SSD 컨트롤러와 AI 데이터센터용 솔루션 포트폴리오를 선보였다.

기조연설에서는 AI 데이터센터 확산에 따라 낸드플래시와 SSD 컨트롤러의 중요성이 커지고 있다는 점을 강조했다. 이지효 사장은 AI 데이터센터에서 NAND가 메모리와 스토리지의 핵심 역할을 수행하게 될 것이라며, 새롭게 출시한 Gen6 컨트롤러의 기술 경쟁력을 소개했다.

8월 4일부터 6일까지 미국 산타클라라 실리콘밸리에서 개최되는 세계 최대 규모 반도체 전시회 'FMS(Future of Memory and Storage) 2026'에서 파두 이지효 사장이 기조연설을 하고 있다. [사진=파두]

남이현 대표는 "AI 데이터센터의 고성능 요구와 낸드플래시의 기술적 한계를 극복하기 위해 SSD 컨트롤러의 역할이 더욱 중요해질 것"이라고 설명했다. 이어 ▲데이터센터 SSD 시장 선도 ▲AI 시대에 대응하는 NAND 기반 혁신 ▲NAND 및 SSD 고객 지원 강화를 중심으로 사업을 확대하고, 다양한 AI 수요에 대응할 수 있도록 컨트롤러 제품군을 다변화하겠다는 계획을 밝혔다.

또한 회사는 오는 2028년 고객사 샘플링을 목표로 차세대 Gen7 컨트롤러 개발을 추진하고, AI 추론에 최적화한 디코드 엔진도 개발할 계획이라고 설명했다.

전시부스에서는 Gen6 컨트롤러와 완제품 SSD 솔루션을 중심으로 AI 데이터센터용 제품을 공개했다. Gen6 컨트롤러는 기존 Gen5 대비 성능을 두 배 이상 높였으며 데이터센터 총소유비용(TCO) 절감에 초점을 맞춘 제품이다. 회사는 성능 개선을 지속해 시장 개화 시점에 맞춰 공급 준비를 마쳤으며 올해 하반기부터 고객사에 납품할 예정이다.

파두는 이번 행사에서 Gen6 컨트롤러가 탑재된 실물 SSD를 처음 공개하고 성능 시연도 진행했다. 회사는 시연을 통해 기조연설에서 발표한 성능 수치와 동일한 결과를 현장에서 확인했다고 설명했다.

남이현 파두 대표는 "세계 주요 낸드플래시 및 SSD 기업들이 참가하는 FMS에서 사업 로드맵과 기술 경쟁력을 소개하고 신규 고객 발굴 기회를 확대할 것"이라며 "AI 데이터센터를 운영하는 글로벌 하이퍼스케일러 생태계에서 기술 리더십을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com