국제행사 3건 국비지원 심사 통과...'남극조약회의' 32년 만에 국내 개최

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기획예산처, 국제행사심사위 개최

2025년 행사 5건 사후검증 확정

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 =남극조약협의당사국회의와 연천세계구석기엑스포 등 3개 국제행사가 정부의 국비지원 타당성 심사를 통과했다.

기획예산처는 조용범 차관 주재로 5일 제147차 국제행사심사위원회를 열고 '2026년 국제행사 정책성 등급조사 결과 심사안'과 '2025년 개최 국제행사 검증결과 심사안'을 심사·의결했다고 밝혔다.

이번 심사는 지난 3월 제146차 국제행사심사위원회에서 정책성 등급조사 대상으로 선정된 4개 사업을 대상으로 이뤄졌다.

정부세종청사 기획예산처 전경 [사진=뉴스핌DB]

심사 결과 '2027 제49차 남극조약협의당사국회의 및 제29차 환경보호위원회', '2029 연천세계구석기엑스포', '2027 국제농업박람회' 등 3개 사업은 국고 지원이 타당한 것으로 인정됐다.

반면 '2028 국제밤산업박람회'는 국고지원 타당성이 미흡한 것으로 판단됐다. 해당 사업은 향후 재심사 또는 재신청 절차를 거치게 된다.

제49차 남극조약협의당사국회의 및 제29차 환경보호위원회는 외교부 주관으로 다음해 5월 17일부터 27일까지 인천 송도컨벤시아에서 열린다. 남극의 평화적 이용과 환경보호를 위한 남극조약체제(Antarctic Treaty System) 운용 방안을 논의하는 국제회의다.

우리나라가 남극조약협의당사국회의를 개최하는 것은 1995년 제19차 회의 이후 약 32년 만이다. 행사에는 50여개국에서 370명이 참석할 예정이다.

2029 연천세계구석기엑스포는 경기도와 연천군이 공동 주관하고 국가유산청이 주무부처를 맡는다. 2029년 4월 21일부터 5월 11일까지 21일간 연천 전곡리 유적지 일원에서 열린다.

연천 전곡리 유적은 아시아 최초로 아슐리안식 주먹도끼가 발견된 곳이다. 기획예산처는 이번 행사를 통해 유산 기반의 지속가능한 지역 발전 모델을 구축하고 글로벌 역사·문화 교류를 확대하는 계기가 마련될 것으로 기대했다. 행사 참가 규모는 15개국 100만명이다.

2027 국제농업박람회는 전라남도 주관으로 2027년 10월 22일부터 31일까지 나주 전남농업기술원 일원에서 개최된다. 미래농업과 식량안보에 대한 논의와 농업 신기술 교류를 통해 국내 농업의 국제 경쟁력 강화에 기여하는 것이 목적이다. 참가 규모는 40개국 30만명으로 계획됐다.

이날 심사위는 지난해 열린 국제행사 5건에 대한 사후 검증결과도 심사·확정했다. 대상은 '2025 세계 환경의 날 행사', '세계우표전시회 필라코리아 2025', '2025년 제30회 부산국제영화제', '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의', '2025 제천국제한방천연물산업엑스포' 등이다.

조용범 기획예산처 차관은 "국제행사가 단순 일회성 행사에 그치지 않고 지속가능한 지역 성장의 발판이 되어나가야 할 것"이라며 "오늘 심사·의결한 국제행사를 성공적으로 개최하기 위해 주관기관들은 주도면밀하게 사업을 준비하고 관계 기관과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com