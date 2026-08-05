센서뷰, KTNF와 AI 데이터센터 시장 공동 공략을 위한 MOU 체결

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고성능 AI 서버·고속 인터커넥트 기술 최적화

민간·방산 인프라 협력

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 초고주파(RF) 연결 솔루션 기업 센서뷰가 국산 서버 전문기업 케이티엔에프(KTNF)와 AI 데이터센터 시장 공동 대응을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 AI 데이터센터 시장 급성장에 발맞춰 양사의 기술력과 제조 역량, 사업 네트워크를 결합해 공동 사업 기회를 발굴하기 위해 추진됐다.

정부가 민간 중심의 오는 2029년 약 700조원 규모 AI 데이터센터 구축 로드맵을 발표하는 등 인프라 생태계 조성을 가속화하는 것에 발 맞춰 AI 서버와 초고속 인터커넥트 핵심 기술을 보유한 국내 기업 간 협력을 본격화한다는 방침이다.

이중연 KTNF 대표(왼쪽)와 김병남 센서뷰 대표(오른쪽)가 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. [사진=센서뷰 제공]

KTNF는 국산 AI 서버 및 GPU 서버 개발·제조 역량을 바탕으로 민간과 국방 분야 AI 인프라 전문기업으로 도약하고 있다. 과학기술정보통신부가 추진하는 'AI 데이터센터 얼라이언스' 공동 의장단으로 참여하며 소버린 AI 생태계 구축을 이끌고 있다.

센서뷰는 AI 데이터센터 및 국방 AI 시스템에 적용 가능한 능동형 전기 케이블(Active Electrical Cable)와 RF 인터커넥트 솔루션 기술을 보유하고 있다.

양사는 KTNF의 고성능 AI 서버 플랫폼과 센서뷰의 고속 인터커넥트 솔루션 간 최적화를 진행할 계획이다. 이를 통해 그래픽처리장치(GPU) 서버 간 초고속 데이터 전송 및 신호 품질 안정성을 확보하고, 민간과 국방 등 다양한 AI 인프라 시장에서 협력 범위를 확대한다는 방침이다.

케이티엔에프 관계자는 "차세대 AI 데이터센터의 핵심 경쟁력은 고성능 AI 서버 플랫폼과 초고속 데이터 전송 기술의 유기적인 결합에 있다"며 "이번 센서뷰와의 협업을 바탕으로 소버린 AI 인프라의 완성도를 한 단계 끌어올리고 독자적인 기술 생태계를 구축해 공공·민간·방산 AI 인프라 시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.

센서뷰 관계자는 "AI 데이터센터 시장에서는 서버뿐 아니라 이를 연결하는 고속 인터커넥트 기술의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "국내를 대표하는 AI 서버 전문기업 KTNF와의 협력을 통해 AI 데이터센터용 AEC 및 고주파 인터커넥트 솔루션의 적용 기회를 확대하고, 국내외 AI 인프라 시장에서 새로운 사업 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 말했다.

winter1004@newspim.com