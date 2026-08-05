코오롱글로벌, 사내 디지털 플랫폼 'KNIT' 개발…AI 혁신 속도

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5개 사내 시스템 하나로 통합

내부 인력만으로 자체 구축

협력업체 추천·안전관리 등 업무 디지털화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 코오롱글로벌이 자체 개발한 통합 플랫폼을 중심으로 AI(인공지능) 기반 업무 혁신과 현장 안전관리 자동화를 확대하고 있다.

코오롱글로벌 현장 드론 활용 모습 [사진=코오롱글로벌]

5일 코오롱글로벌은 사내 통합 플랫폼 'KNIT(KGC Nexus Integrated Technology)'를 개발했다고 밝혔다.

KNIT는 부서마다 별도로 접속해야 했던 사내 디지털 솔루션 5개를 하나의 창구로 통합한 플랫폼이다. 외부 업체의 도움 없이 내부 인력만으로 자체 개발하고 구축했다.

부동산 지표 수집·시각화를 담당하는 기능과 ▲현장별 공사일보 모니터링 시스템 ▲미등록 공종 협력업체 AI 추천 ▲원자재가격 모니터링 ▲수주 심의 투표 시스템 등 5개 시스템의 데이터베이스와 인프라가 통합됐다.

기존에는 담당자가 각 시스템에 별도로 접속해 데이터를 따로 관리해야 했지만 KNIT 도입으로 업무 접근성과 데이터 활용 효율을 높였다. 향후 새로운 기능이 필요할 때도 별도 시스템을 구축하지 않고 KNIT에 모듈을 추가하는 방식으로 확장해 개발 비용과 시간을 줄일 수 있다.

AI 도입 효과도 업무 현장에서 나타나고 있다. 미등록 공종 협력업체 선정은 공사명과 지역, 신용평가등급 등 여러 조건을 담당자가 건별로 검토해야 해 연간 약 700건의 처리량이 발생하던 업무다.

지금은 AI가 과거 선정 이력과 기준을 학습해 적합한 업체를 자동으로 추천하고 담당자는 최종 판단에 집중할 수 있게 됐다. 견적 지원 시스템 'KO.PLAN.AI'는 2단계 개발에 들어갔고 AI 챗봇 'KOAI.BOT'도 학습 범위를 확대하고 있다.

현장 안전관리도 디지털 방식으로 자동화했다. 전 현장 CC(폐쇄회로)TV를 실시간으로 감시하는 통합관제센터 대시보드에 체감온도와 화재감지기, 타워크레인 충돌 알람을 연동해 위험 상황을 한 화면에서 파악할 수 있도록 했다.

부적합 사항 탐지부터 통보, 조치, 완료까지의 절차도 디지털로 일원화해 조치율 100%를 달성했다.

여름철 체감온도가 기준을 초과하면 현장 담당자에게 문자와 사내 메신저로 알림이 자동 발송된다. 온열질환 모니터링 장비는 실증을 마치고 전 현장에 배포했다.

코오롱베니트와 공동 개발한 '비전(Vision) AI'는 지난 3월 특허를 출원했으며 탐지 항목을 확대하기 위한 3차 실증을 진행하고 있다.

외국인 근로자에게 안전 지시와 작업 내용을 정확히 전달하기 위한 AI 자동 통번역 시스템은 한 달간 현장 검증을 마쳤다. 회사는 검증 결과를 토대로 도입 여부를 논의하고 있다.

드론 활용도 업무 절차로 정착시켰다. 지난 3월부터 입찰 단계의 현장 사전 파악과 준공 기록 수집에 드론을 활용하도록 절차화했으며 발주 방식별 적용 기준도 마련했다.

자체 드론 플랫폼은 건축 현장으로 도입 범위를 넓히고 있다. 자율비행이 가능한 드론 스테이션도 현장 검증 중이다. 상반기 신입사원 교육에서는 23명이 드론 자격증을 취득했다.

코오롱글로벌은 콘크리트 양생용 스마트 열풍기와 밀폐공간 유해가스 측정기, 비파괴검사 기술, 구조물 변위 측정기 등 스마트 장비의 실증을 마치고 현장 적용을 확대하고 있다.

국토교통부 스마트건설 얼라이언스 기술 실증 지원사업에도 참여해 3차원(3D) 굴착기와 마감 로봇의 현장 검증을 추진하고 있다.

코오롱글로벌 관계자는 "KNIT를 시작으로 통합관제 플랫폼과 사업관리 시스템까지 구조를 단계적으로 재편해 나갈 계획"이라며 "AI와 디지털 기술을 업무 전반에 내재화해 생산성과 현장 안전 수준을 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 코오롱글로벌이 개발한 'KNIT'는 어떤 플랫폼인가요?

A. 부서마다 별도로 사용하던 사내 디지털 솔루션 5개를 하나의 창구로 통합한 플랫폼입니다. 외부 업체의 도움 없이 코오롱글로벌 내부 인력만으로 자체 개발·구축했습니다.

Q. KNIT에는 어떤 기능이 통합됐나요?

A. 부동산 지표 수집·시각화와 현장별 공사일보 모니터링, 미등록 공종 협력업체 AI 추천, 원자재가격 모니터링, 수주 심의 투표 시스템의 데이터베이스와 인프라가 통합됐습니다.

Q. AI는 협력업체 선정 업무를 어떻게 지원하나요?

A. AI가 과거 업체 선정 이력과 공사명, 지역, 신용평가등급 등의 기준을 학습해 적합한 협력업체를 자동으로 추천합니다. 이에 따라 담당자는 연간 약 700건에 달하는 조건 검토 업무를 줄이고 최종 판단에 집중할 수 있습니다.

Q. 건설현장 안전관리는 어떻게 디지털화했나요?

A. 전 현장 폐쇄회로(CC)TV를 감시하는 통합관제센터 대시보드에 체감온도와 화재감지기, 타워크레인 충돌 알람을 연동했습니다. 부적합 사항의 탐지부터 통보, 조치, 완료까지도 디지털로 관리해 조치율 100%를 달성했습니다.

Q. 코오롱글로벌이 추진 중인 다른 스마트건설 기술은 무엇인가요?

A. 비전 AI와 외국인 근로자용 AI 자동 통번역 시스템, 자체 드론 플랫폼과 자율비행 드론 스테이션을 실증하고 있습니다. 스마트 열풍기와 유해가스 측정기, 비파괴검사 기술 등의 현장 적용도 확대하고 3차원 굴착기와 마감 로봇의 검증을 추진하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com