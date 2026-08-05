"폴더블 기다린 보람 있네요"…폭염 뚫은 '갤럭시 Z8' 개통 현장

폴드8 울트라·폴드8·플립8 개통 시작…얇고 가벼운 디자인 호평

역대 갤럭시 사전판매 최대…최대 50% 잔존가 구독상품도 확대

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 연일 이어지는 폭염에도 삼성 강남에는 이른 아침부터 새 갤럭시 폴더블을 받으려는 고객들의 발길이 이어졌다. 삼성전자의 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'이 역대 갤럭시 스마트폰 사전판매 신기록을 세운 가운데, 사전 개통 첫날부터 높은 관심을 확인했다.

5일 삼성전자에 따르면 갤럭시 Z8 시리즈는 지난달 28일부터 이달 3일까지 진행된 사전판매에서 144만대를 기록했다. 기존 갤럭시 스마트폰을 통틀어 가장 많은 사전판매량이다. 전날 개통이 시작된 삼성 강남 1층에는 영업 시작 전부터 신제품을 기다리는 고객들이 줄을 섰고, 개통 직후에는 예약 고객들이 QR코드로 본인 확인을 거쳐 제품을 수령했다.

삼성 강남 사전 개통 두 명의 1호 고객이 한국총괄장 임성택 부사장과 함께한 기념 사진. [사진=삼성 뉴스룸]

전날 저녁부터 현장을 찾은 대학생 김찬우 씨와 테크 유튜버 김세환 씨는 나란히 1호 고객이 됐다. 김찬우 씨는 최근 군 복무를 마치고 모은 돈으로 어머니에게 '갤럭시 Z 플립8'을 선물했다. 김세환 씨는 최초 갤럭시 폴드부터 폴더블폰을 사용해 온 고객으로, 새롭게 바뀐 화면비와 대화면 활용성을 기대하며 '갤럭시 Z 폴드8'을 선택했다.

현장 고객들은 넓어진 화면과 줄어든 무게·두께를 주요 구매 이유로 꼽았다. 대학생 고객은 PDF와 엑셀, 파워포인트를 동시에 활용하기 위해 폴드8 울트라를 선택했고, 건설사 직원은 현장에서 도면을 확인할 때 대화면과 휴대성을 모두 확보할 수 있다는 점을 높게 평가했다. 폴더블폰이 단순한 신기술 제품을 넘어 학업과 업무에 활용되는 실용 기기로 자리 잡고 있다는 설명이다.

삼성 강남 1층에 마련된 '갤럭시 쇼케이스'에도 방문객이 몰렸다. 삼성전자는 일월오봉도와 전통 족자를 활용한 전시 공간에서 화면 주름을 줄인 신제품 3종을 선보였다. 최초 갤럭시 폴드와 플립부터 8세대 제품까지 총 16종을 전시한 '히스토리월'에서는 삼성 폴더블폰의 변화 과정도 소개했다.

삼성전자는 신제품 흥행을 이어가기 위해 'New 갤럭시 AI 구독클럽' 혜택도 확대했다. 가입 기간에 따라 제품 반납 시 최대 50%의 잔존가를 보장하고 삼성케어플러스와 액세서리 할인 등을 제공한다. 이번 시리즈에는 기존 1·2년형 외에 분실·파손 보상을 포함한 3년형 상품도 추가됐다.

사전 개통 시작 전, 삼성 강남 1층을 가득 메운 고객 대기 행렬. [사진=삼성 뉴스룸]

mkyo@newspim.com