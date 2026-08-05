유니슨, 최대주주 관계사 삼해이앤씨 주식 장내매수

책임경영 강화 위한 지분 매입, 추가 매입도 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풍력터빈 전문기업 유니슨은 최대주주 명운산업개발 관계사인 삼해이앤씨가 유니슨 주식을 장내매수했다고 5일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 지분 매입은 유니슨 중장기 성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 최대주주 측의 책임경영 의지를 표명하기 위해 추진됐다. 최대주주 측은 단순한 지분 참여를 넘어 유니슨 사업 경쟁력 강화와 안정적인 성장 기반 마련을 위한 지원을 이어갈 방침이다.

삼해이앤씨는 해상풍력 EPC(설계·조달·시공) 업체로 낙월해상풍력단지 해상 공사를 담당하고 있다. 낙월해상풍력을 안정적으로 시공하며 2026년 시공능력평가에서 토목공사 부분 1위를 차지하는 등 빠르게 성장하고 있다. 단순히 EPC뿐 아니라 신재생에너지 산업 전반에 걸쳐 진출할 예정으로 에너지 기업으로 자리잡기 위한 준비를 하고 있다.

유니슨 로고. [사진=유니슨]

유니슨은 육상풍력터빈 제조와 발전단지 운영 경험을 기반으로 해상풍력까지 사업 영역을 확대하고 있다. 대형 해상풍력터빈 개발과 생산 기반 구축을 추진하는 한편, 운영·유지보수(O&M) 역량도 강화해 중장기 성장 기반을 마련하고 있다.

최대주주인 명운산업개발은 유니슨이 국내 풍력터빈 제조사로서 보유한 기술력과 사업 경험, 향후 풍력시장 성장 가능성과 삼해이앤씨의 독보적인 해상풍력 경험이 결합돼 사업 시너지로 이어지길 기대하고 있다. 향후 명운산업개발 내 관계사 간 협력을 통해 이러한 기회를 적극적으로 탐색할 예정이다.

올해 명운산업개발이 유니슨 최대주주로 참여한 이후, 제17회 사모 전환사채(CB) 인수 및 전략적 파트너사인 비그림(B.Grimm)의 제18회 CB 투자를 유치하는 등 지속적인 재무 지원을 이어가고 있다. 이에 더해 한빛해상풍력 단지 내 유니슨 풍력터빈 공급을 추진하는 등 책임경영 이행에 적극 나서고 있다.

유니슨 관계자는 "이번 지분 매입은 최대주주 관계회사의 단순한 지분 확대를 넘어 유니슨 성장 가능성에 대한 신뢰와 책임경영 의지를 시장에 보여주는 것"이라며 "현재 추진 중인 육상·해상풍력 사업을 차질 없이 실행하고 실질적인 성과로 연결해 기업가치를 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 삼해이앤씨는 이번 매입을 시작으로 향후에도 유니슨 주식을 지속해서 장내매수할 계획이다. 구체적인 추가 매입 규모와 시기는 시장 상황 등을 고려해 결정할 것이며, 자본시장법에 의거하여 적절한 절차를 진행할 예정이다.

nylee54@newspim.com