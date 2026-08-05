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[종합] 李대통령 "평화가 곧 경제…특별한 희생엔 특별한 보상을"

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  • 이재명 대통령은 5일 청와대에서 외교·안보 부처 업무보고를 받고 평화와 안정은 국정·경제의 토대이며 외교·안보를 정쟁화해선 안 된다고 했다.
  • 임기 초 정상외교와 재외공관 역할 강화, 남북 간 평화·공존 정책의 인내 있는 지속, 자주국방과 군기 확립, 안보 태세 강화를 주문했다.
  • 국가를 위한 특별한 희생에는 특별한 보상이 필요하다며 독립운동가·전몰장병·민주화 희생자 등 보훈 예우를 대폭 강화해야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방사청·보훈부 업무보고

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 5일 "대한민국의 대도약과 지속적인 성장, 국민의 더 나은 삶을 이루는 가장 중요한 바탕은 한반도의 평화와 안정"이라며 "외교·안보 정책을 정쟁의 대상으로 삼아서는 안 된다"고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 업무보고 모두발언에서 "국제질서의 격변기를 맞아 책임과 역할이 더욱 막중해진 부처가 이 4개 부처"라며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고를 받기 전 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "평화가 곧 경제…설득과 실천으로 국정 책임져야"

이 대통령은 평화와 안정이 국정 운영의 기본 토대임을 명확히 했다.

이 대통령은 "우리가 가끔 매우 중요한 문제인 안보 문제를 잊어버리는 경우가 많다"며 "너무 중요하기 때문에 잊어버리는 것"이라고 짚었다.

이어 "평화가 깨졌을 때 어떤 상황이 벌어지는지 우리는 이미 가까운 과거에 경험했고, 평화가 아니라 적대적 대결이 이 한반도를 지배할 때 어떤 상황이 벌어지는지 가장 최근에 또 경험했다"며 "평화와 안정은 아무리 강조해도 지나치지 않는다. 평화가 밥이고 평화가 곧 경제"라고 단언했다.

외교·안보 사안이 정치적 대립으로 흐르는 한국 정치의 현실에는 강한 경계감을 드러냈다.

이 대통령은 "통상 외교·안보 정책들은 정쟁의 대상으로 삼지 않는 게 대부분 선진국들의 상황인데, 우리는 안타깝게도 가장 중요한 외교·안보 문제들이 정쟁의 대상이 된다"고 지적했다.

그러면서 "각자가 가진 이념과 가치를 타인에게 강요하는 것은 영속적이지 못하다. 자신의 이상과 가치를 관철하겠다고 마음먹으면 필연적으로 대립하고 충돌을 야기한다"며 "자신이 가진 이념과 가치, 지향을 실현하는 길은 상대를 설득하는 것이지 요란하게 주장하고 삿대질을 한다고 실현되는 것이 아니다"라고 일침했다.

특히 "반대쪽에 있을 때는 책임이 크지 않기 때문에 주장하는 게 유효하지만, 사회공동체 전체 운명을 책임지고 있는 권한을 가진 상태에서는 주장보다 실천이 중요하다"며 "권한을 가진 입장일수록 더 낮게, 목소리를 내는 것보다는 행동을 하는 것으로, 주장을 하는 것보다는 결과로 책임지는 게 중요하다"고 주문했다.

정부 외교·안보 정책에 비판 일변도로 대응하는 국민의힘을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고를 받기 전 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "임기 초 정상외교 집중…재외공관, 문화·기업 진출 교두보로"

외교 분야에서는 임기 초반 적극적인 정상외교의 필요성을 피력했다.

이 대통령은 "외교 영역은 자세히 들여다보고, 준비를 잘하고, 정성을 다하면 완전히 새로운 결과를 만들어낼 수 있다"며 "개방형 통상국가인 대한민국에서 외교 분야의 접촉은 임기 후반부로 가면 효율성이 많이 떨어진다"고 설명했다.

이 대통령은 "임기 초에 외교 행보를 시작해야 이를 기반으로 해당 국가와의 관계나 우리 기업의 진출을 강화할 기회가 커진다"며 "출장과 정상회담 준비로 외교부가 많이 힘들겠지만 견뎌주면 임기 후반기에는 좀 널널해질 것"이라고 덧붙였다.

아울러 한국의 국격 상승을 끌어올리는 주역으로는 문화, 방위산업, 민주주의를 꼽았다. 특히 재외공관의 전면적인 역할 강화를 지시했다.

이 대통령은 "대한민국에 대한 평가가 한 달 전, 두 달 전이 다를 정도로 기대가 높아지고 있다"며 "그 중심에 있는 재외공관, 대사관, 영사관 등이 문화 진출과 기업 진출의 교두보가 돼야 한다"고 주문했다.

이어 "교민들은 그동안 스스로를 단순한 관리 대상으로 느끼며 모국에 대한 답답함과 불만을 가진 경향이 있다"며 "재외동포 700만 명, 투표권을 가진 재외국민만 200만 명에 이르는 엄청난 숫자다. 이 역량을 잘 활용할 수 있도록 재외공관의 역할을 강화하고, 책임감을 가지면 좋겠다는 생각"이라고 했다.

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고를 받기 전 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "남북관계 어려워도 평화·공존 정책 지속해야…인내심 필요"

통일부에는 '메아리 없는 함성'과 같은 어려움 속에서도 한반도 평화 정책을 계속 이어가야 한다고 격려했다.

이 대통령은 "반응도 없고, 안 좋은 반응이 나오기도 하지만, 북한은 결코 떨어질 수 없는 존재"라고 언급했다.

이 대통령은 "그동안 너무 적대하고, 무시하고, 대결적으로 오랜 시간 살아왔기 때문에 쌓인 업보가 있어 관계가 쉽게 좋아지기 어렵다"며 "정무적으로나 내부 단속을 위해 대결적인 입장을 취하는 게 도움될 때도 있지만, 이는 결국 국민과 국가 공동체에 해악이 된다"고 진단했다.

그러면서 "아무리 힘들더라도 평화와 공존의 정책을 인내심을 갖고 꾸준히 계속해 나가야 한다"며 "본의 아니게 표현 하나로도 정쟁의 대상이 되는 만큼 노력하고, 최선을 다하되 더욱 신중하게 업무에 임해 달라"고 당부했다.

이 대통령은 또 "가시적인 성과도 언젠가는 나올 것"이라며 "인내를 가지고 꾸준히 평화와 공존의 정책을 계속 해달라"고 요청했다. 

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고를 받기 전 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "자주국방은 주권국가 결격 방지…군기 확립 및 촘촘한 안보태세"

국방 분야에서는 확실한 안보 태세 확립과 군기 엄수를 강도 높게 지시했다.

이 대통령은 옛 화살 창고를 예로 들면서 "처음에는 성능이 좋은 뽕나무 화살을 만들어 보관하다가 돈이 많이 드니 대나무로 바꾸고, 나중에는 갈대로 바꾸다 결국 빈 창고가 되는 우를 범해서는 안 된다"며 "안보는 국가 공동체 유지를 위한 가장 기본적인 물리력"이라고 강조했다.

자주국방의 중요성에도 피력했다. 이 대통령은 "스스로의 힘으로 국가를 지키지 못한다면 그것은 결격"이라며 "외부의 도움 없이 스스로의 힘으로 지켜나가는 자주국방은 우리의 가장 큰 과제이며, 당연히 주권의 일부인 군 지휘권도 스스로 행사해야 한다"고 말했다.

최근 벌어진 군 경계 근무 중 실탄 미장착 논란에 대해서는 "설마 무슨 일 있겠느냐며 혹시 모를 실수 때문에 탄약을 빼놓는 식의 생각은 위험하다"며 "그런 식이라면 연간 66조 원에 달하는 국방비를 지출할 이유가 없다"고 지적했다. 이 대통령은 "작은 군기 문제가 하나씩 후퇴하면 나중에는 화살 창고에 화살이 하나도 없는 상황이 올 수 있다"며 "국민들이 불안해하지 않도록 작은 틈새조차 없는 엄정한 군기를 유지해 달라"고 지시했다.

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 외교부·재외동포청·통일부·국방부·병무청·방위사업청·국가보훈부 업무보고를 받기 전 모두발언을 하고 있다. [사진=KTV]

◆ "특별한 희생엔 특별한 보상…보훈 예우 대폭 강화"

국가보훈부에는 국가를 위해 헌신한 이들에 대한 예우 확대를 재확인했다. 이 대통령은 "독립운동을 하면 3대가 망하고 친일을 하면 3대가 흥한다는 말이 현실이었던 안타까운 근대 역사가 있었다"며 "독립운동가 후손들이 학대나 멸시를 당하고 매국을 했던 자들이 승승장구했던 현상을 바로잡아야 한다"고 했다.

이 대통령은 "(제대로 대우하지 않으면) 공동체가 위기에 처했을 때 누가 나서겠느냐"며 "이제 대한민국은 충분한 경제력을 갖췄고 사회도 정상화된 만큼, 독립지사, 전몰장병, 국민의 생명·안전을 지키고, 민주주의를 위해 희생한 모든 분들에게 상응하는 예우와 보상이 이뤄져야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 모두발언 끝으로 "업무보고를 준비하느라 휴가도 못 갔다는 소문이 있다"며 "업무보고가 끝나면 장관부터 꼭 휴가를 가도록 해달라. 그래야 차관, 실장, 국장들도 휴가를 갈 수 있다"고 덧붙였다.

the13ook@newspim.com

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경기도, 재정 '비상 상황' [수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 추친 방안을 제시했다고 밝혔다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 추 지사는 이날 경기도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "경기도는 지금 새로운 공약사업을 추진하기는커녕 이미 진행 중인 민생 사업조차 온전히 유지하기 어려운 지경에 이르렀다"며 "지금 결단하지 않으면 2~3년 뒤 채무를 갚기 위해 또다시 지방채를 발행하는 악순환에 빠질 수 있어 '경기도 재정 비상 상황'을 선언한다"고 밝혔다. 도에 따르면 민선 8기 당시 경기도는 재정 부족을 이유로 노인장기요양, 소아응급 책임의료기관 육성, 유·초·중·고교 급식비, 시내버스 공공관리제 등 상당수 주요 민생·필수 사업의 올해 예산을 12개월분이 아닌 9개월분만 편성한 것으로 나타났다. 이에 따라 올해에만 약 7700억 원 규모의 감액추경이 필요한 실정이다. 경기도는 지난해 한도액의 99.6%에 달하는 9430억 원 상당의 지방채를 20년 만에 발행한 데 이어 통합재정안정화기금 조례를 개정해 남북협력기금 등 각종 기금 재원 5588억 원을 일반회계로 예탁·끌어다 쓰며 위기를 버텨왔다. 그러나 도 전체 예산 약 41조 7000억 원 중 도가 자체 활용할 수 있는 재원은 3조 5000억 원에 불과한 데다 세원의 절반 이상을 차지하는 취득세 수입이 2022년 11조 원에서 올해 8조 원 수준으로 급감했다. 아울러 3기 신도시 개발 세수 효과 감소, 반도체 등 인프라 투자 대비 법인지방소득세의 시·군 귀속 구조, 전체 예산의 49%에 달하는 복지 예산 증대 등이 맞물리며 구조적 재정 위기가 심화했다. 추 지사는 구조적 재정 위기 극복을 위해 ▲도지사 및 고위공직자 업무경비 감액 등 강도 높은 세출 구조조정 ▲일회성·선심성 행사 및 불요불급한 사업 전면 중단▲참모조직 및 공공기관 인력 효율적 재배치 ▲지방소비세 확충 및 국고보조사업 지방비 부담 개선 등 세입구조 정상화를 위한 4대 방안을 제시했다. 추미애 경기도지사가 5일 경기도의 재정 여건에 대해 공식적으로 '비상 상황'을 선언하고 강도 높은 세출 구조조정과 세입 구조 개선을 골자로 한 비상조치 방안을 발표했다. [사진=경기도] 다만 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호를 위한 핵심 민생 예산은 끝까지 지켜내겠다고 약속했다. 추미애 지사는 "재정위기의 고통을 사회적 약자와 서민의 삶에 떠넘기지 않고 불필요한 지출부터 선제적으로 줄여나가겠다"며 "지금의 어려움을 다음 세대의 빚으로 넘기지 않고 경기도의 미래를 위한 전환점으로 만들기 위해 도의회 및 31개 시·군과 적극 협력하겠다"고 강조했다. 1141world@newspim.com 2026-08-05 11:21
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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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