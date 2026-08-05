기계설비건설공제조합, 카카오톡 연계 AI 보증신청 서비스 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계약서 올리면 공사명·금액·기간 자동 입력

별도 프로그램 없이 카카오톡으로 신청

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기계설비건설공제조합이 카카오톡과 인공지능(AI)을 결합한 모바일 보증신청 서비스를 선보였다.

카카오 플랫폼 연계 AI 보증 서비스 이미지 [자료=기계설비건설공제조합]

3일 기계설비건설공제조합은 '카카오톡 연계 AI 모바일 보증신청 서비스'를 정식 출시했다고 밝혔다.

이번 서비스는 카카오톡 채널을 기반으로 한 모바일 보증신청과 AI·광학문자인식(OCR) 기반 계약정보 자동 인식·입력, 생성형 AI 챗봇 상담 기능을 하나의 플랫폼에 구현한 것이 특징이다.

조합원이 서비스에 계약서를 올리면 AI가 공사명과 계약금액, 공사기간, 발주처 등 주요 정보를 자동으로 인식해 보증신청서에 입력한다.

기존에는 조합원이 계약서 내용을 확인하면서 관련 정보를 일일이 입력해야 했지만 이번 서비스 도입으로 업무 부담을 줄일 수 있게 됐다. 보증 신청시간을 단축하고 수기 입력 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이는 데도 도움이 될 것으로 조합은 기대했다.

카카오톡 애플리케이션(앱)만 있으면 별도 프로그램을 설치하지 않고 보증을 신청할 수 있다. 생성형 AI 챗봇을 통한 상담 기능도 함께 이용할 수 있다.

모바일 보증신청과 AI 자동 입력 기능은 이용 수요가 높은 입찰보증과 계약보증, 하자보수보증에 우선 적용된다. 조합은 서비스 운영 결과와 조합원 의견을 반영해 적용 대상을 단계적으로 확대할 계획이다.

최운구 조합 이사장 직무대행은 "이번 서비스는 조합원이 평소 사용하는 카카오톡을 통해 언제 어디서나 쉽고 편리하게 보증을 신청할 수 있도록 마련한 디지털 혁신 서비스"라며 "앞으로도 AI와 디지털 기술을 적극 활용해 조합원의 업무 부담은 줄이고 서비스 품질은 높여 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 카카오톡 연계 AI 모바일 보증신청 서비스는 어떤 서비스인가요?

A. 카카오톡 채널을 통해 모바일로 보증을 신청하고 AI·광학문자인식(OCR) 기술로 계약정보를 자동 입력할 수 있는 서비스입니다. 생성형 AI 챗봇 상담 기능도 함께 제공합니다.

Q. 계약서를 올리면 어떤 정보가 자동으로 입력되나요?

A. AI가 계약서에서 공사명과 계약금액, 공사기간, 발주처 등 주요 정보를 인식해 보증신청서에 자동으로 입력합니다.

Q. 기존 보증신청 방식과 비교해 무엇이 편리해졌나요?

A. 계약서 내용을 보면서 정보를 일일이 입력하지 않아도 돼 조합원의 업무 부담과 신청시간을 줄일 수 있습니다. 수기 입력 과정에서 발생할 수 있는 오류도 줄일 수 있습니다.

Q. 별도의 프로그램을 설치해야 하나요?

A. 카카오톡 애플리케이션만 있으면 별도의 프로그램을 설치하지 않고 언제 어디서나 보증을 신청할 수 있습니다. 생성형 AI 챗봇을 통한 상담도 이용할 수 있습니다.

Q. 어떤 보증상품에 우선 적용되나요?

A. 이용 수요가 높은 입찰보증과 계약보증, 하자보수보증에 우선 적용됩니다. 조합은 운영 결과와 조합원 의견을 반영해 적용 대상을 단계적으로 확대할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com