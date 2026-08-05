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한화 건설부문, 사계절 놀이공간 '넥스트플로우' 개발

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AI 핵심 요약

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  • 한화 건설부문이 5일 넥스트플로우를 개발했다.
  • 물놀이와 휴식, 놀이를 결합한 신개념 공간이다.
  • 브릿지·차양·수목으로 기후 대응력을 높였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

물놀이터·쉘터·커뮤니티 기능 한 공간에
기후 변화 대응 설계로 한화포레나 차별화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 한화 건설부문이 물놀이터와 휴게시설, 입체형 놀이시설을 하나로 결합한 조경 디자인을 선보였다.

분수시스템과 미끄럼틀이 어우러진 넥스트플로우 모습 [자료=한화 건설부문]

5일 한화 건설부문은 계절과 날씨의 영향을 줄이면서 야외 활동을 즐길 수 있는 신개념 놀이공간 디자인 '넥스트플로우'를 개발했다고 밝혔다.

넥스트플로우는 어린 자녀들이 폭염과 미세먼지 등 급변하는 기후환경 속에서도 야외놀이터 본연의 즐거움을 누릴 수 있도록 기획됐다. 물놀이와 휴식, 놀이 기능을 하나의 공간에 담아 입주민에게 새로운 야외 활동 경험을 제공하는 것이 특징이다.

가장 큰 차별점은 브릿지가 결합된 물놀이터다. 오목한 형태의 놀이공간을 가로지르는 브릿지를 설치해 공간을 입체적으로 활용할 수 있도록 했다. 분수 시스템과 미끄럼틀을 함께 배치해 미니 워터파크를 연상시키는 놀이 환경도 구현했다.

물놀이 시설이 운영되지 않는 계절에는 브릿지가 비와 눈, 강한 햇볕을 막는 쉘터 역할을 한다. 언덕형 지형은 미니 광장이나 소규모 공연장 등 입주민을 위한 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있다.

기후 변화에 대응한 공간 설계도 적용했다. 대형 브릿지 구조와 별도의 차양시설이 직사광선을 차단하며 주변에는 수목을 밀도 있게 심어 자연 그늘을 확보한다.

놀이공간에는 트램폴린과 해먹, 터널, 대형 파이프 등을 유기적으로 연결한 입체형 놀이시설이 들어선다. 시설을 다양한 높낮이로 배치해 자녀들의 신체 활동과 호기심을 자극하고 창의적인 놀이 경험을 제공하도록 설계했다.

넥스트플로우는 총 4개 테마로 구성된다. 단지 규모와 공간 특성에 따라 여러 테마를 조합하거나 개별적으로 적용할 수 있어 단지별 맞춤형 놀이공간을 조성할 수 있다.

김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 "넥스트플로우는 자녀들이 계절과 기후환경 변화에 구애받지 않고 안전하고 쾌적하게 뛰어놀 수 있는 공간을 만들고자 고민한 결과"라며 "앞으로도 한화포레나만의 차별화된 조경 디자인으로 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한화 건설부문이 개발한 '넥스트플로우'는 어떤 공간인가요?

A. 폭염과 미세먼지 등 급변하는 기후환경에서도 어린 자녀들이 야외 활동을 즐길 수 있도록 물놀이와 휴식, 놀이 기능을 결합한 신개념 놀이공간입니다.

Q. 넥스트플로우의 가장 큰 특징은 무엇인가요?

A. 오목한 형태의 물놀이 공간을 가로지르는 브릿지를 설치해 공간을 입체적으로 활용한 점입니다. 분수 시스템과 미끄럼틀도 배치해 미니 워터파크와 같은 놀이 환경을 구현했습니다.

Q. 물놀이 시설을 운영하지 않는 계절에는 어떻게 활용되나요?

A. 브릿지는 비와 눈, 강한 햇볕을 막는 쉘터로 활용됩니다. 언덕형 지형은 미니 광장이나 소규모 공연장 등 입주민을 위한 커뮤니티 공간으로 사용할 수 있습니다.

Q. 기후 변화에 대응하기 위해 어떤 설계를 적용했나요?

A. 대형 브릿지 구조와 별도의 차양시설로 직사광선을 차단하고 주변에 수목을 밀도 있게 심어 자연 그늘을 확보합니다. 계절과 날씨의 영향을 줄이면서 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 설계했습니다.

Q. 넥스트플로우에는 어떤 놀이시설이 들어서나요?

A. 트램폴린과 해먹, 터널, 대형 파이프 등을 유기적으로 연결한 입체형 놀이시설이 들어섭니다. 총 4개 테마를 단지 규모와 공간 특성에 따라 조합하거나 개별 적용할 수 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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