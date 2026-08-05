이지스아시아 주거 플랫폼 'MODO', 도쿄 롯폰기에 프리미엄 주거 운영 개시

평균 전용 60㎡ 여유 면적으로 1·2인 가구부터 주재원 가족까지 수용

JR East·Dash Living·호텔 오퍼레이터 출신 전문가로 운영진 구성

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 이지스아시아는 5일 자사 도심형 주거 투자·운영 플랫폼 'MODO(모도)'가 도쿄 롯폰기에 프리미엄 주거 'MODO Roppongi(모도 롯폰기)'를 선보인다고 밝혔다.

이지스아시아에 따르면 MODO는 도쿄도 미나토구 롯폰기 소재 자산을 약 10개월간 리포지셔닝해 내년 2분기 MODO Roppongi 운영을 개시한다. MODO는 이지스자산운용의 아시아 투자법인 이지스아시아가 일본에 세운 투자·운영 플랫폼이다.

해당 자산은 2013년 준공된 지상 14층, 37세대 규모로 평균 전용면적은 약 60㎡다. 롯폰기역과 아자부주반역에서 각각 도보 5분 거리이며, 도쿄타워와 아자부다이 힐스, 롯폰기 힐스가 인접한 도쿄의 핵심 주거 권역에 자리한다.

MODO 로고. [사진=이지스자산운용]

MODO Roppongi는 프리미엄 임대주택에 단기·중기를 아우르는 플렉서블 리빙을 결합한 상품이다. 세대 평면과 인테리어, 공용공간을 새롭게 구성하고, 고객의 라이프스타일과 거주 기간에 맞춰 선택할 수 있는 유연한 임대 조건을 도입한다. 전문 운영 서비스가 결합된 상품이 드문 도쿄 임대주택 시장에서 다국적 입주자의 생활 동선을 공간 전반에 반영한 것이 특징이다. 자산 내에는 입주자의 업무와 휴식을 지원하는 전용 라운지도 조성한다.

면적 구성도 차별화 요소다. 40~50㎡ 스튜디오 세대는 도쿄 도심의 1·2인 가구를 위해 설계했고, 70㎡에 이르는 넓은 평형은 고급 가구와 가전, 주거 편의성을 높인 레이아웃으로 주재원 가족과 글로벌 기업 사택, 고소득 맞벌이 가구를 겨냥했다. 일부 세대는 하루부터 몇 주까지 계약할 수 있다.

운영은 일본 현지 전문 인력이 맡는다. MODO 핵심 운영진에는 JR East 계열 주거 운영사 대표이사 출신이 축을 이룬다. '메구로 마크 레지던스 타워'와 '타카나와 게이트웨이 시티 레지던스', '오이마치 트랙스 레지던스' 등 럭셔리 임대주거 사업을 총괄하며 15년 이상 고소득 외국인·글로벌 기업 고객을 관리한 인물이다.

아시아 플렉서블 리빙 오퍼레이터 Dash Living에서 약 10년간 근무한 운영 전문가도 합류했다. 글로벌 기관투자자들과 협력해 운영 포트폴리오를 5개 자산에서 20개 이상으로 확대하고 높은 가동률과 안정적인 매출 성과에 기여했다. 캡슐호텔 브랜드 9h Hours(나인아워스) 창립자도 이름을 올렸다. 17년간 호스피탈리티 분야에서 활동하며 사업 초기 단계부터 운영 모델 개발과 브랜드 확장을 이끌어 일본 전역 29개 지점까지 성장시켰다.

공간 디자인과 설계는 일본을 대표하는 건축·디자인 스튜디오 중 하나인 Keiji Ashizawa Design(KAD)이 맡는다. KAD는 투자 검토 초기부터 참여해 MODO의 운영 전략에 최적화된 주거·공용 공간을 디자인하고, 프리미엄 가구와 조명, 생활 소품을 선별했다.

이지스아시아는 MODO를 설립하고 책임 출자로 뒷받침하며 플랫폼 투자 전반을 총괄한다. 기관투자자들과 긴밀히 협력하며 성장할 수 있는 경쟁력을 확보하기 위해 현지 우수 인력을 갖추는 데 공을 들인 배경이기도 하다. MODO는 글로벌 기관투자자의 수요에 부합하는 상품 기획과 전문 운영을 통해 자산가치 상승에 따른 자본차익과 안정적인 현금흐름을 함께 확보한다는 전략이다.

오현석 이지스아시아 대표는 "일본은 주요 대도시의 탄탄한 경제 기반과 견조한 주거 수요를 갖춰 글로벌 투자자들에게 전략적으로 중요한 시장"이라며 "동시에 투자 환경이 변화하면서 적극적인 가치 개선 전략과 책임감 있는 현지 운영 역량의 중요성이 더욱 커지고 있다"고 말했다.

임민혁 이지스자산운용 CM부문 시니어매니저는 "MODO Roppongi는 MODO의 투자·운영 전략을 개시하기에 최적의 입지를 지녔다"며 "입지 경쟁력뿐 아니라 적극적인 밸류애드와 운영 효율화를 통해 자산가치와 현금흐름을 함께 개선할 수 있는 잠재력을 갖춘 자산"이라고 설명했다.

rkgml925@newspim.com