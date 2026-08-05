한샘, '2026 코리아빌드' 참가...하반기 인테리어 트렌드 제시

AI 핵심 요약beta
- 한샘은 5일 코엑스 코리아빌드서 신제품을 공개했다.
- 키친·욕실·수납 등 리모델링 솔루션을 선보였다.
- 유로500 키친 등 프리미엄 신제품을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한샘(대표 김유진)은 오는 8일까지 서울 삼성동 코엑스에서 진행되는 건설·건축·인테리어 전문 전시회 '2026 코리아빌드'에 참가해 2026 하반기 리하우스 주요 신제품을 최초 공개한다고 5일 밝혔다.
한샘은 이번 전시회에서 키친부터 욕실, 수납, 인테리어 자재까지 리모델링 전반을 아우르는 다양한 인테리어 솔루션을 한눈에 확인할 수 있도록 부스를 구성했다.
특히 키친, 바스 등 주요 공간을 실제 집과 같은 모습으로 구현해, 관람객이 완성된 인테리어의 분위기와 라이프스타일을 직접 체험할 수 있도록 구성했다.
이번 박람회에서는 출시 예정인 ▲유로500 키친 ▲시그니처 현관장 ▲이지바스7 ▲패브릭 스타일 유리를 적용한 중문 ▲한샘 인테리어 무드(CMF) 등을 선제적으로 공개하며 프리미엄 인테리어 트렌드를 한발 앞서 경험할 수 있도록 했다.
한샘 관계자는 "이번 2026 코리아빌드는 다가오는 하반기 인테리어 트렌드를 이끌 한샘의 프리미엄 신제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 자리"라며, "신제품 체험과 함께 전문가의 1:1 맞춤 상담, 현장 계약 할인 등 리모델링을 고민 중인 고객에게 완벽한 솔루션을 제공할 것"이라고 전했다.
tack@newspim.com