펍지 IP 신작 공개 크래프톤, 게임스컴서 신작 5종 출품

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오픈월드 FPS부터 협동 어드벤처까지 다양한 장르 선보여

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 크래프톤이 8월 26~30일 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 신작 5종을 출품한다.

펍지 스튜디오의 미공개 신작은 펍지(PUBG, 배틀그라운드) IP를 기반으로 개발 중이다. 태평양 북서부의 깊은 숲과 소도시를 배경으로 액션 중심의 FPS로, 매 플레이마다 새로운 이야기를 만들어낸다.

크래프톤이 8월 26~30일 독일 쾰른에서 열리는 게임스컴 2026에 신작 5종을 출품한다. [사진= 크래프톤]

NO LAW는 사이버 누아르 항구 도시 '포트 디자이어'를 배경으로 한 오픈월드 FPS RPG다. 플레이어는 은퇴한 군인 '그레이 하커'가 되어 다양한 인물과 사건을 마주한다. 선택에 따라 임무와 이야기가 달라지며 FPS 액션과 전술적 은신 등 다양한 플레이 방식을 선택할 수 있다.

프로젝트 제타는 3인씩 구성된 4개 팀이 전장의 핵심 자원인 '프리즘'을 차지하기 위해 경쟁하는 멀티팀 택티컬 아레나 게임이다.

팀 간 관계와 전략적 선택, 아이템 빌드에 따라 매 경기 전투 양상이 달라진다. 플레이어는 전사, 암살자, 마법사, 원거리 등 역할군별 히어로를 선택해 팀워크를 펼친다.

에이지 트위스터는 2인 협동 내러티브 어드벤처다. 플레이어는 할아버지와 손녀가 돼 사라진 엄마를 찾아 근미래의 바르셀로나를 여행한다. 신비한 팔찌 '에이지 트위스터'의 힘으로 각자 다른 연령대의 고유한 능력을 조합해 퍼즐을 해결하고 적을 물리친다.

타래: 언바운드는 육도윤회 세계관에서 영감을 받은 동양 다크 판타지 액션 RPG다. 플레이어는 동양의 실존 직업을 재해석한 여섯 클래스 중 하나를 선택해 윤회의 질서를 파괴하려는 존재 '아가사'에 맞선다. 고요한 사찰과 폐허, 무속의 땅을 배경으로 도깨비와 요괴, 귀신이 공존하는 동양 판타지 세계를 무대로 한다.

크래프톤은 쾰른메세 제9전시장에서 글로벌 이용자들과 만날 예정이다.

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