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이란 합의안 마련돼도 지속성에 의문...美 중간선거 앞두고 봉합 급급

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AI 핵심 요약

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  • 트럼프 대통령이 4일 호르무즈 해협 관련 이란과의 군사충돌 속 협상 재개를 시도했다고 했다.
  • 하지만 잦은 위협과 후퇴로 트럼프식 강압 협상은 신뢰를 잃어 이란 등 국제사회가 블러핑으로 인식하게 됐다.
  • 중간선거와 무기 고갈로 트럼프가 장기전이 어려워 합의가 이뤄져도 시한부 봉합에 그칠 것이란 관측이 나왔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 군사적 충돌이 최근 협상 재개 조짐을 보이며 소강상태에 접어들었지만, 향후 양측 간 극적인 합의안이 도출되더라도 그 지속 가능성에 대해서는 강한 회의론이 제기되고 있다.

오는 11월 미 중간선거를 불과 석 달 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령이 무기고 고갈과 지지율 정체 속에 선거용 '조급한 봉합'에 나설 가능성이 높은 데다, 특유의 '강압적 협상(협박) 기술'마저 세계 무대에서 밑천을 드러냈기 때문이다.

4일(현지시간) 미 일간 워싱턴포스트(WP)는 트럼프 대통령은 최근 이란을 향해 "참수 전 마지막 기회"라며 고강도 최후통첩을 보냈으나, 시장과 주요국 외교가는 냉담한 반응을 보이고 있다고 보도했다.

4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 국제공항에 도착한 도널드 트럼프 대통령의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

그간 트럼프 대통령은 예측 불가능성을 무기로 호언장담을 통해 충격을 주고 공포를 조장한 뒤 원하는 결과를 얻어내는 이른바 '트럼프식 협상의 기술'을 전면에 내세워 왔다. 그러나 벼랑 끝으로 상대를 몰아세운 뒤 돌연 후퇴하거나 요구 수준을 낮추는 패턴이 거듭되면서, 이란을 비롯한 전 세계가 트럼프식 '블러핑(엄포)'을 간파했다는 진단이 나온다.

실제로 이란은 '문명 말살' 수준의 공습 위협 속에서도 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 않고 버텼으며, 현재 오만과 호르무즈 해협 통제권을 두고 협상을 진행 중이다. 합의가 이뤄지더라도 호르무즈 해협이 전쟁 전처럼 완전 개방된 수로가 아닌, 이란에 통행료를 지불하는 형태가 될 가능성이 크다.

트럼프 대통령이 협상 재개를 위해 지난 1일 이란에 대한 대규모 공습 계획을 취소하자, 이란은 협상이 진행 중이지도 않고 요청한 적도 없다고 일축하기도 했다. 이란은 미국의 공습 보류를 자제가 아닌, 중간선거를 앞두고 서둘러 합의를 도출해야 하는 트럼프 행정부의 전략적 취약성으로 여기고 있다는 전문가 분석도 제시됐다.

유럽의회 대미관계위원장인 브란도 베니페이(이탈리아) 의원은 WP에 "우리는 일상적인 트럼프의 위협 발표에 익숙해졌고 더 이상 심각하게 받아들이지 않는다"고 말했으며, 싱크탱크 유럽외교관계위원회(ECFR)의 제러미 샤피로 미국 국장은 "트럼프가 강압적인 인물이지만 쉽게 겁을 먹는다는 것을 각국이 알아차렸다"고 지적했다.

외교가에서는 '트럼프는 결국 꼬리를 내린다'는 타코(TACO·Trump Always Chickens Out) 낙인이 찍힌 상황에서, 트럼프 행정부가 밀어붙이는 합의안은 근본적 평화안이 될 수 없다고 본다.

특히 11월 중간선거를 앞두고 표심을 의식해야 하는 트럼프 대통령 입장에서는 미군의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 미사일 80%를 소진하고 패트리어트 요격 미사일도 절반가량 고갈된 상태에서 장기전을 치를 여력이 없다. 결국 정치적 수사를 동원해 급한 불만 끄는 '시한부 봉합'에 그칠 확률이 크다는 분석이다.

빌 클린턴과 조지 W. 부시 대통령 시절 아프가니스탄, 바레인, 알제리 주재 미국 대사를 지낸 로널드 뉴먼 전 대사는 WP에 "트럼프의 위협과 후퇴가 반복되면서 이란에 '미국이 조급하다'는 신호를 주고 있다"며 "협상 경험이 풍부한 이란이 협상 가격을 낮출 이유가 없는 상황"이라고 지적했다. 

wonjc6@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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