신세계百, 강남점에 자체 기획 카페 띄운다…F&B 경쟁력 강화

AI 핵심 요약beta
- 신세계백화점이 22일 강남점에 카페 브랜드 카테고릭을 론칭했다
- 스페셜티 커피와 자체 디저트를 합리적 가격에 제공한다
- 점포·상권 특성에 맞춰 공간과 메뉴를 달리해 브랜드를 확장할 계획이다
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로열밀크커피·푸어오버 등 대표 메뉴 구성…라이프스타일 플랫폼 전환 속도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계백화점이 직접 기획에 참여한 신규 카페 브랜드를 선보이며 식음(F&B) 콘텐츠 강화에 나섰다. 쇼핑 공간을 넘어 고객 취향과 경험을 제안하는 라이프스타일 플랫폼으로 백화점의 역할을 확장하겠다는 전략이다.
22일 신세계백화점은 강남점 11층 전문식당가에 스페셜티 커피 브랜드 '카테고릭(Categorique)'을 새롭게 론칭했다고 밝혔다. 카테고릭은 스페셜티 브루잉을 기반으로 한 카페 브랜드로, 고객이 자신의 취향과 감각을 발견할 수 있는 공간을 지향한다. 브랜드명에는 저마다 다른 취향 속에서 발견하는 '작은 정답'이라는 의미를 담았다.
대표 메뉴는 로열밀크커피를 비롯해 푸어오버 커피, 바닐라빈라떼, 콜린크림커피 등이다. 프렌치토스트와 티라미수 등 매장에서 직접 제조한 디저트도 함께 운영한다. 일반 스페셜티 커피 전문점 대비 합리적인 가격대를 적용해 품질과 가격 만족도를 함께 중시하는 고객 수요를 공략한다.
카테고릭은 고정된 형태의 단일 브랜드가 아니라 점포별 특성과 상권에 맞춰 변화할 수 있도록 설계됐다. 신세계백화점은 향후 신규 출점이나 리뉴얼 점포에서 고객 특성과 지역 상권에 따라 공간, 메뉴, 콘셉트를 차별화한 형태로 브랜드를 확장할 계획이다.
신세계백화점 관계자는 "카테고릭은 단순한 카페 브랜드가 아니라 신세계백화점이 고객들에게 제안하는 새로운 라이프스타일 콘텐츠"라며 "앞으로도 점포별 특성과 고객 취향에 맞춘 차별화된 식음 브랜드를 통해 쇼핑을 넘어 고객 경험을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com