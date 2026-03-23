[프로야구] KIA, 2026시즌 앞두고 선수들 각오 담긴 팬북 발간

[서울=뉴스핌] 한지용 인턴기자 = KIA 타이거즈가 2026시즌을 앞두고 팬북을 발간했다.
KIA는 23일 "올 시즌 캐치프레이즈 '다시, 뜨겁게_Always KIA TIGERS'를 시각적으로 형상화 한 표지와 우승을 향한 의지를 표현했다"며 팬북을 발간했다.
본문에는 선수 개인 화보와 다짐을 담은 멘트가 담겼다. KIA 이범호 감독의 시즌 구상과 각오를 담은 인터뷰와 지난 시즌 공수 양면에서 활약한 김호령-오선우의 심층 인터뷰 역시 수록됐다.
또한 좌완 에이스 계보를 잇는 현재와 미래인 양현종-이의리의 인터뷰와 2026시즌 신인선수들의 인터뷰도 만날 수 있다.
팬들을 위한 특별한 혜택도 마련됐다. 팬북 구매자에게는 전상현·이준영·김호령·성영탁의 모습이 담긴 투명 포토카드 3종 중 1종을 무작위로 증정한다.
2026시즌 팬북의 판매 가격은 1만 5000원이며, 온오프라인 팀스토어에서 구매할 수 있다. 온라인 매장에서는 오는 27일 만나볼 수 있으며, 오프라인에서는 홈 개막전이 열리는 4월 3일부터 판매를 시작한다.
한편 KIA는 구단 공식 SNS를 통해 팬북 구매 고객을 대상으로 한 구매 인증 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
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