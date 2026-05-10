천하람 의원 "부산시장 후보 TV토론, 정이한 포함 '삼자 토론'해야"

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"기호 4번 후보 배제 상황 납득 어려워"

"법 개정 검토…공정한 참여 보장돼야"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 천하람 개혁신당 의원이 부산시장 후보 TV토론 구성 문제를 제기하며 공정한 참여 보장을 촉구했다.

천 의원은 10일 오전 부산시청 앞에서 단식농성 중인 정이한 부산시장 후보를 찾아 기자회견을 열고 지역 방송사들의 토론 구성 방식을 비판했다.

천하람 개혁신당 의원(오른쪽)아 10일 오전 부산시청 앞에서 단식농성 중인 정이한 부산시장 후보를 찾아 기자회견을 열고 부산지역 언론사의 TV토론 구성 문제와 관련해 입장을 밝히고 있다.[사진=정이한 후보 선거캠프] 2026.05.10

그는 "세 명이 출전한 경기를 두 명만 중계하는 것과 다름없다"며 "정 후보가 포함된 토론이 이뤄져야 유권자의 균형 잡힌 판단이 가능하다"고 밝혔다.

그러면서 "선관위 TV토론 기준을 충족하고 전국통일기호를 받은 기호 4번 후보가 배제되는 상황은 납득하기 어렵다"며 "부산시민이 다양한 선택지 속에서 선거를 바라볼 수 있어야 한다"고 강조했다.

이어 "개혁신당은 원내 제2야당이자 지난 대선에서 8% 이상의 지지를 받은 정당"이라며 "새로운 정치세력과 후보의 도전이 존중받는 환경이 필요하다"고 지적했다.

법적 대응 가능성도 시사했다. 그는 "공직선거법은 언론사 TV토론의 공정성을 중요하게 다루고 있다"며 "선관위 토론 대상 후보를 언론사 토론에서 임의로 제외하지 못하도록 하는 법 개정을 검토하겠다"고 목소리를 높였다.

천 의원은 "부산 언론 역시 그간 양당제와 정치 양극화 문제를 지적해왔다"며 "공정 경쟁과 다양한 선택 보장을 위한 논의가 이어지길 기대한다"고 말했다.

한편 부산시장 선거 첫 TV토론을 앞두고 지역 방송사들이 정 후보를 토론에 포함할지 여부에 관심이 집중되고 있다.

ndh4000@newspim.com