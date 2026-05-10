'月 15만원'이 바꾼 농촌…농어촌 기본소득 체감사례 공모전 연다

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지역경제·공동체 변화 영상으로

'6개월 릴레이 숏폼' 공모 진행

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 농어촌 기본소득 정책 효과를 국민이 직접 영상으로 소개하는 '농어촌 기본소득 시범사업 숏폼 공모전'을 연다.

지역 소멸 위기를 겪는 농어촌 현장에서 나타난 생활 변화와 공동체 회복 사례를 짧은 영상 콘텐츠로 확산해 정책 공감대를 넓히겠다는 취지다.

농식품부는 '농어촌 기본소득 시범사업 숏폼 공모전'을 5월부터 10월까지 6개월간 월별 릴레이 방식으로 개최한다고 10일 밝혔다.

농어촌 기본소득 시범사업은 인구 감소와 고령화로 소멸 위기를 겪는 농어촌 지역 주민에게 매월 15만원의 기본소득을 지급하는 사업이다.

[장수=뉴스핌] 이정아 기자 = 26일 오전 전북 장수군청 광장에서 한 주민이 지역 농산물을 농어촌 기본소득을 통해 구매하고 있다. 2026.02.26 plum@newspim.com

현재 ▲경기 연천 ▲강원 정선 ▲충북 옥천 ▲충남 청양 ▲전북 순창·장수 ▲전남 곡성·신안 ▲경북 영양 ▲경남 남해 등 10개 군에서 시행 중이며, 정부는 추가로 5개 군 선정을 진행하고 있다.

농식품부는 기본소득 지급 이후 지역 내 소비가 늘고 마을 공동체 활동이 활성화되는 등 현장 변화 사례가 나타나고 있다고 설명했다. 이에 주민들의 체감 사례와 정책 아이디어를 영상 콘텐츠로 제작해 국민과 공유하기 위해 이번 공모전을 기획했다.

이번 공모전은 기존 일회성 공모와 달리 매달 새로운 주제를 제시하는 방식으로 운영한다. 5월 주제는 '기본소득으로 달라진 내 생활 속 변화들', '나에게 기본소득이 생긴다면'이다.

공통 주제로는 ▲기본소득 지급 이후 달라진 농어촌 주민 일상 ▲기본소득 소비로 살아난 지역 상권과 소상공인 이야기 ▲기본소득을 계기로 귀촌하거나 떠나려던 마음을 접은 청년 사례 ▲공동체 활동 활성화 사례 등을 제시했다.

공모전에는 시범사업 대상지역 주민뿐 아니라 일반 국민도 참여할 수 있다. 참가자는 공통 또는 월별 주제에 맞춰 제작한 60초 이내 숏폼 영상을 신청서와 함께 제출하면 된다. 스마트폰 촬영 영상도 응모 가능하다.

1차 공모 접수 기간은 오는 11일부터 30일까지다. 참가자는 이메일이나 공모전 홈페이지를 통해 작품을 제출할 수 있다.

심사는 매월 진행하며 월별로 우수작 12점을 선정해 상품을 지급한다. 수상작은 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 공개한다. 연말에는 월별 수상작을 대상으로 국민 투표와 전문가 심사를 거쳐 대상작을 선정하고 장관상과 상금을 수여할 계획이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 "이번 숏폼 공모전은 농어촌 기본소득으로 지역경제가 살아나고 활력이 높아지는 사례를 국민이 직접 콘텐츠로 제작하고 확산하는 계기가 될 것"이라며 "지역의 우수 사례와 참신한 아이디어를 가진 국민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

농어촌 기본소득 숏폼 공모전 포스터. [자료=농림축산식품부] 2026.05.09 plum@newspim.com

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