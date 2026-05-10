美, 유엔 호르무즈 결의안서 '강제 조치' 문구 삭제

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중·러 반발에 유엔헌장 7장 적용 제외

이란 불이행 땐 제재 포함 조치 검토 여지

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 미국이 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협에 대응하기 위해 추진 중인 유엔 안전보장이사회 결의안 초안을 일부 수정한 것으로 전해졌다.

튀르키예 TRT월드 등 외신은 9일(현지시간) 미국이 안보리 결의안 초안에서 유엔 헌장 제7장 적용 문구를 삭제했다고 보도했다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

앞서 미국과 바레인 등 걸프국은 지난 5일 결의안 초안을 제출했다. 초안에는 이란이 호르무즈 해협에서 선박 공격과 불법 통행료 부과를 즉각 중단하고, 항행의 자유를 보장하기 위해 기뢰 설치 위치를 공개해야 한다는 내용이 담겼다.

당초 초안은 안보리가 제재나 군사행동 등 강제 조치를 할 수 있도록 유엔 헌장 제7장을 근거 조항으로 제시했다. 그러나 중국과 러시아가 강하게 반발하며 거부권 행사 가능성을 내비치자 미국이 관련 문구를 뺀 것으로 보인다.

다만 미국은 이란이 결의안을 이행하지 않을 경우 안보리가 다시 회의를 열어 "제재를 포함한 효과적인 조처"를 검토할 수 있다는 조항은 유지했다.

또 회원국이 항해의 자유와 권리를 침해하는 공격 등으로부터 자국 선박을 방어할 권리가 있다는 내용도 수정하지 않았다.

안보리가 해당 결의안을 언제 표결에 부칠지는 아직 정해지지 않았다.

이번 결의안은 약 한 달 전 중국과 러시아의 거부권 행사로 무산된 안보리 결의 시도 이후 다시 추진되는 외교적 대응이다. 당시 결의안은 호르무즈 해협 개방을 목표로 했지만 강제성이 낮다는 지적을 받았다.

한편 미국은 지난달 13일부터 이란 항구와 연안을 오가는 모든 선박을 차단하는 해상 역봉쇄를 이어가고 있다.

jane94@newspim.com