코스피 랠리에 '큰손 개미' 몰렸다…1억 이상 주문 역대 최대

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지난달 개인 대량 주문 119만건 돌파

삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주 집중

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 코스피가 사상 최고치 행진을 이어가면서 개인투자자의 고액 주문도 크게 늘어난 것으로 나타났다. 지난달 코스피 시장에서 개인이 1억원 이상을 주문한 대량 주문 건수는 월간 기준 역대 최대치를 기록했다.

10일 한국거래소에 따르면 지난달 코스피 시장에서 개인투자자의 1억원 이상 주문 건수는 119만3158건으로 집계됐다.

서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. [사진=양윤모 기자]

기존 월간 최대치였던 2021년 1월 115만3301건을 넘어선 수치다. 약 5년 3개월 만에 기록이 새로 쓰인 셈이다.

직전 달인 3월 102만1744건과 비교하면 16.8% 증가했다. 지난달 코스피가 대형 반도체주의 실적 호조에 힘입어 30%가량 급등하면서 투자 심리가 빠르게 살아난 영향으로 풀이된다.

이달 들어서도 고액 주문 증가세는 이어지고 있다. 이달 7일 기준 개인투자자의 1억원 이상 대량 주문은 하루 평균 8만3067건으로 집계됐다. 지난달 하루 평균 5만4234건보다 53% 급증한 규모다.

코스피가 사상 처음 7000선을 넘어서는 등 강세 흐름을 이어가면서 거액 자금을 굴리는 이른바 '큰손 개미'의 대량 주문도 당분간 늘어날 가능성이 커지고 있다.

개인투자자의 대량 주문은 대형 반도체주에 집중됐다. 지난달 1억원 이상 주문이 가장 많이 몰린 종목은 삼성전자로, 주문 건수는 20만4025건이었다.

SK하이닉스는 14만2668건으로 뒤를 이었다. 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 지난달 역대 최대 분기 실적을 발표하면서 투자자들의 관심이 집중된 것으로 분석된다.

이 밖에 대우건설 5만6143건, 삼성SDI 2만6155건, 현대차 2만4475건, 대한전선 2만4400건 순으로 개인 대량 주문이 많았다.

올해 들어 코스피는 약 78% 상승했다. 이는 세계 주요국 주가지수 가운데 가장 높은 상승률이다. 중동 리스크가 국내 증시의 주요 변수로 꼽혔지만 코스피는 견조한 오름세를 이어가고 있다.

코스피는 이달 6일 사상 처음으로 7000선을 돌파한 데 이어 8일에는 7498.00에 거래를 마쳤다. 7500선 돌파 마감도 눈앞에 두고 있다.

jane94@newspim.com