카타르 LNG선, 호르무즈 해협 통과 추진…이란전 이후 첫 사례 주목

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이란 사전 승인 받고 파키스탄행 항해

봉쇄 완화 신호 가능성…전면 정상화는 신중론

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 이란 전쟁 이후 사실상 막혀 있던 카타르산 액화천연가스(LNG) 운송로가 일부 열릴 가능성이 제기됐다. 카타르를 출발한 LNG 운반선이 이란의 사전 승인을 받아 호르무즈 해협 방향으로 이동 중인 것으로 전해지면서다.

로이터통신은 9일(현지시간) 런던증권거래소그룹(LSEG)의 해운 데이터를 인용해 카타르 라스라판항을 떠난 LNG 운반선 '알 카라이티야트'가 호르무즈 해협을 향해 항해하고 있다고 보도했다. 해당 선박의 목적지는 파키스탄 카심항이다.

2026년 5월4일(현지시간) 이란 반다르 아바스 인근 호즈무즈 해협에 선박이 정박해 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

이번 운항은 이란의 사전 허가를 받은 것으로 알려졌다. 소식통들은 해당 LNG 물량이 파키스탄과 카타르 간 정부 계약에 따라 판매된 것이라고 전했다.

이란이 이번 통과를 허용한 배경에는 파키스탄과의 관계가 작용한 것으로 보인다. 파키스탄은 미국과 이란 간 휴전 협상 과정에서 중재 역할을 해왔고, 이란은 파키스탄과의 신뢰를 강화하기 위해 제한적 통항을 승인한 것으로 전해졌다.

파키스탄은 전쟁 이후 심각한 가스 부족을 겪고 있다. 이에 따라 파키스탄 정부는 제한된 범위에서라도 LNG 운반선이 호르무즈 해협을 지날 수 있도록 이란 측에 요청해온 것으로 알려졌다.

알 카라이티야트는 마셜제도 선적의 대형 LNG 운반선으로 약 21만2000㎥의 LNG를 운송할 수 있다. 이 선박은 카타르 해운사가 관리하고 있다.

호르무즈 해협은 중동산 에너지 수송의 핵심 통로다. 지난 2월 말 이란 전쟁이 시작된 이후 카타르 LNG 운반선의 통항은 사실상 차단된 상태였다.

앞서 이란 이슬람혁명수비대는 지난달 6일 호르무즈 해협으로 향하던 카타르 LNG 운반선 2척을 정지시킨 뒤 별다른 설명 없이 대기하라고 지시한 바 있다.

카타르는 세계 2위 LNG 수출국으로, 주로 아시아 시장에 천연가스를 공급해왔다. 그러나 전쟁 초기 이란의 공격으로 카타르 전체 LNG 수출 역량의 17%가 피해를 본 것으로 알려졌다. 연간 1280만t 규모의 생산 설비를 복구하는 데에는 3~5년이 걸릴 것으로 전망된다.

이번 선박의 통과가 실제로 이뤄질 경우 호르무즈 해협 봉쇄가 일부 완화되는 신호로 받아들여질 수 있다. 다만 이란이 파키스탄행 물량에 한해 제한적으로 허가한 것으로 알려진 만큼 카타르 LNG 수출이 전면 정상화됐다고 보기는 어렵다는 분석도 나온다.

jane94@newspim.com