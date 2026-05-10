[오늘날씨] 전국 맑고 낮 최고 27도…큰 일교차 주의

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내륙 중심 낮밤 기온차 15~20도 벌어져

서울·경기·강원 등 건조특보…화재 유의

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 일요일인 10일은 전국이 대체로 맑은 가운데 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어지겠다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중국 상하이 부근에서 남해상으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국적으로 쾌청한 날씨가 이어지겠다.

지난해 경기 고양시 일산호수공원에서 열린 '2025 고양 국제꽃박람회'를 찾은 한 가족이 튤립을 배경으로 사진을 찍고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

다만 대기가 매우 건조해 화재 예방에 주의가 필요하다. 현재 건조특보가 내려진 서울 동북·서남권과 경기 일부 지역, 강원 동해안, 충북, 경북권은 대기가 극도로 메마른 상태를 보이겠다.

새벽부터 아침 사이 전남을 중심으로는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 강이나 호수, 골짜기 인근 도로에서는 안개가 더 짙어질 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

기온은 평년과 비슷하거나 다소 높겠다. 아침 최저기온은 6~14도, 낮 최고기온은 21~27도로 예보됐다. 내륙 지역을 중심으로 일교차가 15~20도까지 크게 벌어질 것으로 보여 건강관리에도 신경 써야 한다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 10도, 인천 10도, 수원 9도, 춘천 8도, 강릉 13도, 청주 9도, 대전 9도, 전주 9도, 광주 8도, 대구 10도, 부산 12도, 제주 11도다.

낮 최고기온은 서울 25도, 인천 23도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 26도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 26도, 광주 25도, 대구 26도, 부산 22도, 제주 21도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음' 수준을 보이겠다.

jane94@newspim.com