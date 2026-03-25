윤호중 행안부 장관, 전남·광주 방문...통합 추진 상황 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 윤호중 행정안전부 장관은 25일 광주광역시와 전라남도 함평군·영광군을 방문해 전남·광주 통합 추진 상황을 점검하고 주민 의견을 청취했다.

이번 방문은 오는 7월 1일 '전남광주통합특별시' 출범을 앞두고 통합 효과를 주민들이 체감할 수 있도록 현장 중심의 지원 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

윤호중 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌DB]

윤 장관은 먼저 광주 사회적경제지원센터를 찾아 사회연대경제 현장의 목소리를 들었다. 윤 장관은 "중간지원조직이 지속가능한 지역 생태계를이끌어가는 전략적 혁신 주체로 거듭나길 기대한다"며 "전남·광주 통합을계기로 사회연대경제가 더 넓은 기반 위에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

이어 광주 북구에 위치한 장성 로컬푸드 첨단직매장을 방문해 지역 농산물 유통 현장을 점검했다. 해당 매장은 장성군이 광주에 설치·운영하는 직매장으로, 행정구역을 넘어 도시와 농촌 간 상생 모델로 주목받고 있다.

윤 장관은 "도시와 농촌이 행정의 칸막이를 없애고 하나의 거대한 경제산업체를 구축한 광역 협력의 훌륭한 모범사례"라며 "이러한 상생모델이널리 확산되어 주민들의 삶의 질 또한 실질적으로 개선되기를 기대한다"고 밝혔다.

이후 전남 함평군과 광주 광산구에 걸쳐 조성된 빛그린 국가산업단지를 찾아 산업 현장을 점검했다.

윤 장관은 기업 관계자들의 애로사항을 청취하며 "행정통합으로 전남·광주 지역이 기업 유치 경쟁력을높이고 고부가가치 일자리 창출을 견인함으로써 빛그린산단이 대한민국미래 성장을 이끄는 든든한 엔진으로 발돋움할 것"이라고 강조했다.

마지막으로 영광군청을 방문한 윤 장관은 통합돌봄 사업 준비 상황을 점검했다.

윤 장관은 "통합돌봄 서비스가 노인, 장애인 등 도움이 필요한 분들께 효과적으로 제공될 수 있도록 지방정부가 주민자치회, 사회연대경제 주체 등 민간부문과 힘을 모으는 방안을 적극적으로 찾아달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com